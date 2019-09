El sábado 28 de septiembre hay tarde y noche de tango popular en La Moreno. Desde las 18.30 se presentan la Orquesta Típica La Vidú, Tangos Infames, Melange Dúo y Justo Sosa.Entrada anticipada: $ 200 + 1 alimento no perecedero ($ 150 para socios de La Moreno y afiliados a ATUNQ).El día de la función la entrada saldrá $ 250 + 1 alimento no perecedero.Conseguilas en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 9 a 13,En la sede gremial de Atunq.O También por mensaje privado al Centro Cultural Cooperativo (Quilmes centro)*El Tango Sera Popular o no Sera Nada*