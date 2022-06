Se presentó la LISTA 1 “GERMAN ABDALA” que competirá en el proceso electoral que se llevará a cabo el 11 de agosto del corriente año que encabeza a Nivel Nacional Hugo "Cachorro" Godoy y a Nivel Provincial, Oscar "El Colo" de Isasi.

A nivel local, no hubo presentación de ninguna lista opositora ya que el plazo para las presentaciones venció el 22 de Junio a las 23:59 Hs, por lo tanto en Quilmes quedó oficializada co la LISTA 1 "GERMAN ABDALA" que llevará como Fórmula el Binomio Claudio Arévalo de ATE y Sonia Alegre de UTPE además la lista cuenta con una amplia representación de organizaciones sindicales del ámbito privado y estatal, como lo son UETTEL, SITRAIC, SUTEBA; organizaciones sociales de distintos puntos del distrito, organizaciones políticas, culturales y religiosos como así también integrantes de la FENAT, de ELLAS NACIONAL, de la UNION DE CLUBES DE BARRIOS entre otros.

Claudio Arévalo, expresó: "Es un dato político que no haya lista opositora ya que logramos la más amplia unidad del campo popular y en este sentido, el 11 de agosto, tenemos que plebiscitar nuestra gestión y garantizar la mayor participación de votos para fortalecer el territorio y ayudar a consolidar el proyecto de la Central a Nivel Nacional y Provincial".