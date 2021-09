Destacando la enorme campaña militante desplegada, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá y Gabriel Solano junto a decenas de candidatos de una de las listas del Frente de Izquierda Unidad, cerraron las campañas de esa fuerza hacia las PASO en la CABA y la provincia de Buenos Aires.

Del Caño y Bregman, que encabezan la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, destacaron que “nos unimos en la izquierda para fortalecer una alternativa política propia de los trabajadores. No da lo mismo que en el Congreso tengamos una bancada de la izquierda para apoyar las luchas populares, de los trabajadores, las mujeres y la juventud. El voto al FIT-U les duele a los dueños del poder porque saben que somos una fuerza política para que esta crisis la paguen ellos, los grandes grupos empresarios y los banqueros, y no el pueblo trabajador. Desde el Frente de Izquierda Unidad tenemos el orgullo de haber logrado que un debate muy importante se meta en la campaña: nuestra propuesta sobre la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana sin afectar el salario, para que trabajen todos y todas con derechos y terminar con la desocupación. O la de un plan de obras públicas que, controlado por los trabajadores, garantice vivienda para millones de familias pobres que hoy no tienen acceso a ese derecho”.

Y agregaron que “no ir a votar o anular el voto, es dejar todo en manos de esos mismos políticos que nos llevaron a aumentar la miseria, la dependencia y la decadencia nacional. Por eso llamamos a no dejar en manos de esos políticos la resolución de los problemas: para castigar a quienes nos trajeron a esta situación de enorme pobreza, precarización, desempleo y jubilaciones de hambre. Por eso no es casualidad que nuestras listas estén llenas de trabajadoras y trabajadores, de estudiantes, de luchadores por una vivienda digna, porque queremos organizar la fuerza social que termine con esta decadencia a la que nos llevan los capitalistas. Los candidatos de Juntos y el FDT ya entraron, lo que está en discusión es si va a haber una banca de izquierda por la Ciudad de Buenos Aires después de más de 20 años”.

Participaron del cierre decenas de candidatas y candidatos de la provincia y de la CABA como Claudio Dellecarbonara, Alejandrina Barry, Nathalia González Seligra, Juan Carlos Giordano, Néstor Pitrola, Luana Simioni, Patricio del Corro, Mercedes Trimarchi, entre otros y otras.