El Secretario General de ATE y la CTA Autonoma de QUILMES, Claudio Arévalo, denunció públicamente la difñícil situación que estan atravesando las y los trabajadores estatales afiliados al IOMA.

"Las Clínicas del Distrito no cuentan con guardia pediátrica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que hace que deben ir con sus hijos e hijas al hospital público lo que hace que se colapsen ya que deben dar respuesta a las y los vecinos que no cuentan con Obra Social como así también a las y los que si tienen dejando a Miles de pibes y pibas sin recibir atención en esta época del año que las Infecciones Respiratorias se repiten en la población infantil", informó.

El gremialista añadió que "esta situación se agrava en San Francisco Solano, donde las y los estatales deben recurrir al Hospital oller, siendo uno de las zonas más populares del distrito",

"Exigimos que se regularice la situación de manera urgente, y nos declaramos en estado de alerta y movilización ya que de no resolverse el problema nos convocaremos a las puertas del IOMA para manifestarnos y lo hacemos porque el IOMA se sostiene por los aportes que las y los afiliados y debe velar porque tanto las y los trabajadores como sus familias tengan la atención médica que corresponde, cuando asisten a las guardias, pero también con respecto a la cobertura de los medicamentos", enfatizó Arévalo.

El dirigente de ATE Quilmes terminó haciendo "un llamamiento a que el IOMA obligue a las clínicas privadas a prestar el servicio como corresponde".