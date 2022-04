El innovador concepto de Microteatro inaugura cuatro salas en Club RE, el nuevo multiespacio cultural ubicado en Garibaldi 228, de la ciudad de Quilmes.

El lenguaje teatral reducido a una puesta de tan sólo 15 minutos, en una sala de 15 metros cuadrados para 15 espectadores, hace que la cercanía en este encuentro teatral entre los actores y el público, se convierta en una experiencia única. La variada oferta de obras preparadas para la noche de apertura y, la amplia gama de horarios de las funciones, hará que se pueda elegir entre ocho presentaciones breves, que si bien, no le exigen al espectador dedicarle demasiado tiempo ni dinero, le aportarán sin duda alguna, un rato agradable de risas, reflexión y entretenimiento.

En ese pequeño espacio cada aspecto del texto, de la actuación o de la respuesta del público es importante y hace que cada función termine siendo única. El formato de Microteatro, permite que el público pueda subir a las salas con su copa y seguir disfrutando de un trago de vino o de cerveza tirada.

Las funciones están planeadas en dos “sesiones” de jueves a sábados: la Sesión Central comienza a las 20:30 y finaliza a las 22:30 y la sesión Golfa comienza a las 22:30 hasta las 00:30 aproximadamente. Cada obra se presenta cinco veces en la misma noche, lo que le permite a los asistentes poder combinar entre función y función, el arte del teatro con el arte de la gastronomía callejera gourmet.

Obras y Horarios

Sesión Central

Sala 1: RETIRO PARA EL AMOR: Julio y Agustín asisten a un retiro espiritual para profundizar sobre su relación de amor. Pero algo sucederá que los transformará para siempre. Jueves, viernes y sábados a las 20:30, 20:55, 21:20, 21:45, 22:10

Sala 2: A VER ESAS PALMAS: Un animador trucho, una madre desesperada y una adolescente malhumorada. Confesiones inoportunas con falta de fortuna. Jueves, viernes y sábados a las 20:35, 21:00, 21:25, 21:50, 22:15

Sala 3: DEL BOLICHE AL CHECK IN: Después de una noche de fiesta y descontrol, Lore está a punto de irse de viaje con un completo desconocido. Su amiga Mechi va en camino a salvarla. Jueves, viernes y sábados a las 20:40, 21:05, 21:30, 21:55, 22:20

Sala 4: UN PRIMER BESO OTRA VEZ: Eugenia no parece haber superado su reciente separación. El fantasma de su ex la atormenta en todo lo que hace. Y está empeñado en arruinarle la cita de esta noche. Jueves, viernes y sábados a las 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25

Sesión Golfa

Sala 1: CANCIÓN DE CUNA PARA NIÑOS MECÁNICOS: No soy un robot. ¿O sí? Jueves, viernes y sábados a las 22:45, 23:10, 23:35, 00:00, 00:25

Sala 2: LA FUGA: Dos mujeres encerradas en un manicomio tienen un plan: el escape de una de ellas para encontrar el amor real, una cita de tinder. Jueves, viernes y sábados a las 22:50, 23:15, 23:40, 00:05, 00:30

Sala 3: MUSEO: Dos hermanas se reencuentran en el museo del Prado de Madrid. El último deseo de su padre antes de morir fue que tiren sus cenizas allí, frente a su cuadro preferido. Jueves, viernes y sábados a las 22:55, 23:20, 23:45, 00:10, 00:35

Sala 4: UN PRIMER BESO OTRA VEZ: Eugenia no parece haber superado su reciente separación. El fantasma de su ex la atormenta en todo lo que hace. Y está empeñado en arruinarle la cita de esta noche. Jueves, viernes y sábados a las 23:00, 23:25, 23:50, 00:15, 00:40

Las entradas para las propuestas de Microteatro, podrán adquirirse en las boleterías habilitadas en el lugar o entrando en www.clubre.com.ar