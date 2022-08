El jueves 11 de agosto abrió la 15° Feria Nacional Berazategui Artesanías, organizada por la Secretaría de Cultura y Educación municipal. La tradicional exposición se realizará hasta este lunes 15 en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18), con entrada libre y gratuita.

Esta edición incluye el XV Encuentro Nacional de Artesanos y la XXX Feria y Exposición Maestros y Aprendices, con más de 200 stands y 500 artesanos de todo el país. El evento se desarrollará el sábado 13 y el domingo 14 de 15 a 22, y el lunes 15 se extenderá hasta las 21 horas.

"Estamos muy felices inaugurando este encuentro de artesanos de todo el país y de nuestros alumnos y docentes de Escuela Municipal de Artesanías, abriendo las puertas de este espacio para una feria tan querida y con identidad local", expresó Federico López, secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui. Y agregó: "Este encuentro federal cumple 15 años, con distintas propuestas, impulsado por una decisión política de nuestro intendente Mussi, de generar este espacio, una de las 5 ferias más importantes, con el sello de Calidad Turística del Ministerio de Cultura y de Turismo de la Nación. Los esperamos".

Patricia Pérez, artesana textil que expone sus producciones, comentó: "Estamos en este gran y maravilloso encuentro de artesanos, lleno de gente muy querida. Hago un trabajo manual en fieltro, con una técnica ancestral, principalmente con fibras y tintes naturales. Cada pieza es única y hace muchos años que me dedico a esto. Estoy feliz de volver a la feria. Se trabaja con vellón de lana, telas naturales y teñidos naturales con hojas que recolecto y semillas".

En tanto, José Luis Bonani, uno de los visitantes, destacó: "Es la octava vez que vengo a esta feria. Siempre me encuentro con cosas maravillosas, me encanta el nivel de las artesanías que hay en este lugar. Cuando me enteré de que este año volvía quise venir el primer día. Realmente los felicito por la iniciativa, acá veo cosas fantásticas, de excelente calidad, lo recomiendo. El nivel de los artesanos es excepcional".