No sólo fue el dirigente de Juntos por el Cambio, Pablo Alaniz y su bloque legislativo, la concejala de Consenso Federal, Marcela Ochs, fue más allá y cuestionó duramente, y como nunca antes el dinero que gastó y gasta el tandem Andrés Watson-Julio Pereyra, los que vienen manejando las arcas municipales hace tiempo en Florencio Varela.

Nadie puede dudar de la capacidad, sentido comùn y coherencia de la dirigente peronista Marcela Ochs, una incansable trabajadora social, quien viene trabajando desde hace años junto a Florencia Casamiquela en el distrito varelense.

Analizando el discurso legislativo de Ochs en el tratamiento de las cuentas y los gastos que llevó adelante la Comuna, hay un sinnúmero de irregularidades y datos de color que no pueden pasar desapercibidos, que cualquier fiscal honesto deberìa de oficio iniciar una causa penal para investigar estos temas.

ALANIZ NO SE CALLO NADA

“Que nos digan por qué, en medio del aumento de casos de Covid-19, nuestros vecinos todavía esperan durante horas para ser atendidos u obtener un turno en las salas de primeros auxilios. O por qué a la gente le dan un diagnóstico casero y la mandan a la casa sin hisopar”, continuó el referente del PRO, Pablo Alaniz, en sintonía, y en una claa muestra de que a muchos los números y las cuentas no les cierran.

Y afirmó: “No vamos a dejar que nos sigan avasallando con su falta de transparencia. Cuando en las rendiciones de cuentas veamos a dónde va el dinero que no vemos en las calles de Varela ni en los servicios que tienen que cambiarle la vida a los vecinos, ahí vamos a aprobarlas”.

DISCURSO COMPLETO

Buenos días señora presidenta, señores y señoras Concejales

presentes.

En primer lugar, quiero hacer mención al contexto económico y

social en el cual nos encontramos debatiendo y discutiendo la

aprobación de la rendición de cuentas del periodo 2020.

En una Argentina donde recientemente se conocieron los índices de

pobreza, donde el 73% de los jóvenes del conurbano, en donde nos

encontramos (Florencio Varela), están por debajo de la línea de

pobreza; donde gran parte de nuestra población atraviesa el dolor

de los índices de indigencia de la más absoluta marginalidad, donde

tenemos barrios que durante décadas, no han recibido inversión

estatal alguna destinada a mejorar la calidad de la vida de nuestros

vecinos.

Nos trae el ejecutivo municipal, a discutir una rendición de cuentas

que claramente, y digo “que claramente” no ha incorporado las

necesidades de nuestro pueblo varelense.

Veamos la “Situación económica financiera” y aquí me detengo en

porque “NO” acompaño la aprobación de la modificación al

presupuesto:

Ejemplo: el 3 de enero del 2020 se llevó a cabo un plazo fijo de $

829.000.000

Como dije: Claramente vemos una especulación de situación

económica financiera, donde un distrito con las necesidades de

infraestructura al presente y lejos de ser una comunidad de zona

Norte como nos compararon en una reunión virtual por zoom, al

poder ejecutivo que lleva adelante el intendente Gustavo Posse de

San Isidro.

Explíqueme por favor Sra. Presidenta para qué nosotros, los vecinos

y vecinas del distrito de Varela tenemos que tener dinero en el

banco; si la necesidad está latente en cada situación de emergencia

o necesidad diaria que surgen de los barrios. Barrios que se nuclean

en 10 localidades, que hacen un total de 105 barrios constituidos

con sus 63 asentamientos, villas de emergencia o tomas

organizadas.

Cuantas casas se están incendiando y los bomberos voluntarios no

me pueden desmentir lo que digo, que no pueden entrar a los

barrios a realizar sus tareas porque es imposible transitar por sus

calles destruidas.

¿Dónde está la solución para esos vecinos, para las familias que

quedan desprotegidas, que tienen que depender de la ayuda de

gente solidaria, que no está en en situación mucho mejor que ellos?

¿Dónde está el estado, que debería estar presente ante la necesidad

de medicamentos, como lo es el caso de María Celeste Caseres del

barrio Hudson la cual padece de una enfermedad tratamiento

crónico prolongado, la que hemos visto hablarle directamente al Sr.

Intendente por medio de sus redes sociales pidiendo, suplicando y

rogando sus medicamentos para poder seguir viviendo?

Pero claro, y con el permiso del Compañero Concejal Maximiliano

Bondarenco, voy a usar sus palabras, cuando dijo: “NO LES

IMPORTA” “NO PONEN EN PRACTICA LA PALABRA EMPATIA.”

Les recuerdo señores y señoras; que nosotros somos también

personal de servicio, y no solamente las y los compañeros de salud;

del cementerio o comunal. Nosotros todos estamos al servicio de la

gente, frente a ésta situación de pandemia que nos afecta a todos y

a todas, en general y en particular.

De aquí vemos también otro punto donde hemos aprobado por

unanimidad el presupuesto donde el Sr. Intendente nos dijo

libremente que se recaudarían por tazas municipales $ 491

millones, pero por decreto hace la modificación, que como se

recaudaron $691 millones, es decir, 200 millos más; esa diferencia

de 200 millones ¿Dónde están? Acaso quedó en la imaginación o en

la carpeta o en la familia de González ¿Será Verdad? Como bien le

dije en el pedido de una explicación del Cjal. Saltino a la Sra. Primuz

“TODO QUEDA EN FAMILIA”

Se debería investigar si en otros municipios también existen dos

personas componentes del gabinete ocupando cargos jerárquicos

como secretarios siendo marido y mujer. Todo queda en casa diría

mi abuela y los trapitos se lavan en casa también.

Vecinos ¡¿Esto votaron ustedes…?! por lo menos la mayoría lo hizo.

Votaron a un Jefe de gobierno que nombra a un matrimonio para

manejar el dinero de Fcio. Varela.

Pasamos un año 2020 inseguros ante la pandemia, sufriendo la

perdida de seres queridos, vecinos, amigos y compañeros que se los

llevo el virus. Desde Nación enviaron un caudal de dinero

importantísimo para solventar las urgencias ¿Qué pasó con esas

remesas, dónde están, que se hizo?

Recuerdo el llamado desde la oficina de privada comunicándose el

Sr. Intendente conmigo preguntándome que postura política

tomaría nuestro Bloque, a lo que conteste sin dudar que tanto mi

compañero y yo nos poníamos a disposición poniendo en primer

lugar la salud de cada ciudadano varelense.

Le dije: “Acompañamos todo lo relacionado al tema Covid-19 sin

dudar.”

Sin embargo, de esa cantidad de dinero destinada a la pandemia,

por ejemplo: se vio la colocación de tanques de agua, jabón y

toallitas solo por pocos días.

En este año, me encuentro con muchos compañeros y compañeras

municipales que están pasando por una situación económica

gravísima, ya que les han modificado sus salarios; trabajadores con

una enfermedad de base se tuvieron que quedar trabajando desde

sus casas y les recortaron el presentismo; además, les quitaron las

horas extras, lo que los dejaron con sueldos indigentes; algo

totalmente distinto al discurso que tan exagerado festeja el

sindicato municipal como al potentoso, al incrementar solo el 30%

este año, ¡NOS MIENTEN EN LA CARA!

Voy a usar un término no muy académico, pero que es real ¡En la

lona, en la lona señores dejaron a los trabajadores con categorías

NO jerárquicas.

Estamos hablando de sueldos que rondan menos de los $ 20 mil Un

trabajador Municipal Administrativo I por 42 hs., tenia un básico de

$ 17 mil el año pasado.

Para empeorar su situación, tuvieron que pedir préstamos, para

comer, y porque no pudieron seguir manteniendo su estabilidad

económica familiar y ahora resulta qué si no van a la financiera que

ustedes les dijeron vayan, sino pagan la cuota en término, les

aumentan un porcentaje por mora. ¿Qué hace el gobierno local por

sus trabajadores y qué hace el sindicato municipal por su gente?

gente…

Pero aún me pregunto…

¿Dónde va ese dinero que se queda la financiera o el sindicato? Les

recuerdo, dinero de los trabajadores que menos tienen, porque su

patronal, (el gobierno municipal donde prestan sus servicios, los han

empobrecido.

Pero claro, si ni amor por el prójimo les brota del corazón.

Les sigo preguntando:

¿Por qué se volvieron tan fríos? ¿Por qué se cegaron a tal punto de

perjudicar a nuestros propios compañeros y compañeras? ¿Cuándo

le lavaron la cabeza a los compañeros haciéndoles creer que

ustedes eran buenos? ¡cuando los esclavizan por un sueldo

miserable, que los hunde por debajo del nivel de pobreza!

Ah, apropósito, aprovecho para decirle al secretario General del

sindicato municipal y al Concejal elegido por el pueblo, no sabría

distinguir cual función cumple mejor o peos, porque está en la misa

o en estás en la procesión, y por querer estar a la vez en los dos

lugares, al no ser dios, no defiende a sus trabajadores que confiaron

en él, por ejemplo; la jornada laboral debería ser de 6 horas y como

mucho 8 horas.

Ya que estamos en el mes de mayo 1° de mayo mes del trabajador,

debería pensar en lo que tanto lucharon por las 8 horas para

trabajar 8 horas para dormir y 8 horas para pasar en familia.

Insisto, pero Claro, la realidad de ese compañero cuando va al

mercado a fin de mes o abre la heladera todos los días, es muy

distinta a los compañeros y compañeras; de los Jefes, directores o

secretarios municipales.

Volviendo al tema que nos ocupa. Como ejemplo del desmadre de

la mala administración del gobierno municipal y despilfarro de

dinero, puedo citar, que el municipio, usando las pautas

publicitarias, gastada, en un periodo donde los varelenses

estábamos atravesando, yo diría, el peor momento de nuestra

historia, donde en nuestros barrios se habrían espontáneamente en

cada esquina, ollas populares ¿por qué?

¡NO HABÍA PARA COMER! ¡PORQUE HABÍA HAMBRE! Tan triste y

dolorosos momentos hemos vividos.

Y en este mientras tanto, el municipio gastando pautas publicitarias

que solo tenía como fin el ocultar lo que verdaderamente

estábamos atravesando los vecinos varelenses, vendiendo espejitos

de colores al gran público.

Gastando el dinero del contribuyente, en lo que no les

contribuyeron mejoras, ni si quiera como paliativos a los niños e

indefensos, a los cuales se supone que deben proteger.

Estas pautas publicitarias no son para hacer publicidad del gobierno,

es decir, que no fue utilizada para difundir políticas públicas del

municipio, sino que fue utilizada para ocultar la realidad a la cual el

oficialismo, cree ingenuamente que nos tienen sometidos.

En conclusión: En la ejecución de las partidas que hemos analizado

cada uno de nosotros, advertimos que hay una disociación entre lo

que lleva adelante, el intendente municipal y sus funcionarios que

no funcionan, (como alguien dijo hace pocos días) y las necesidades

y las realidades de cada uno de nuestros barrios.

En Varela, no se ha mejorado el sistema educativo; en Varela no se

ha mejorado el sistema de recolección de basura; en Varela no se

ha mejorado la seguridad; en Varela tenemos más del 70% de las

calles sin asfaltar; no solamente lo digo yo, sino que personalmente

lo ha reconocido el propio Intendente Municipal, lo que significa

una enorme cantidad de barrios y miles y miles y miles de

varelenses, que se encuentran imposibilitados de acceder a la

seguridad, acceder a la educación, de acceder a la salud….

Porque donde no hay calles, y hasta me atrevo a decir, donde no

existen las veredas, sabemos que no entran los patrulleros no

entran las ambulancias, no entran los bomberos.

Porque en definitiva, ¡NO HA ENTRADO EL ESTADO!

Una pregunta más ¿de qué Varela Cerca Tuyo estamos hablando o

viviendo?

Entonces yo me vuelvo a preguntar como Concejala una y otra vez…

¿De qué estamos discutiendo hoy acá?

¿Que están aprobando los concejales del bloque oficialista … sin

ningún tipo de análisis? ¿Que defienden? ¿Viven en Varela?

¿Perciben o atraviesan la realidad a la cual se someten nuestros

vecinos? O ¿son parte de una maquinaria deficitaria, que justifica

impunemente lo injustificable?

Yo me veo en la obligación como concejala, de traer a este recinto

la realidad, la única realidad que es la verdad.

Porque como decía nuestro General Perón “LA UNICA REALIDAD ES

LA VERDAD” Y LA UNICA REALIDAD ES QUE EN NUETROS BARRIOS,

NO SE VE EL PROGRESO QUE SE ESTAN APROBANDO.

Y la única realidad es que en nuestros barrios NO SE VE la inversión,

el progreso y todas las promesas que viene realizando el oficialismo

municipal desde hace por más de 30 años.

Entonces, no solo que me voy a negar rotundamente a convalidad

esta rendición de cuentas que la califico de sospechosamente

fraudulenta; esta rendición de cuentas oscuras; esta rendición de

cuentas que no ha tenido por finalidad resolver los problemas de los

varelenses, sino que además vengo a ser o a visibilizar y hacer

escuchar, la voz de aquellos vecinos de los barrios más postergados,

de los barrios más olvidados; de los barrios donde pareciera que

viven los “Don y los doña nadie,” sepan que tiene una voz en el

Concejo Deliberante que va a defender sus intereses.

En Varela nosotros no vemos ningún progreso. En Varela no vemos

oportunidades para progresar, para dejar de ser una ciudad

dormitorios que genera trabajo local. En Varela no vemos un estado

comprometido con lo que nos pasa a los varelenses, sino que vemos

un estado municipal abandónico, egoísta, ausente, sin amor, sin

pasión por Varela: puedo decir, un sin temor a equivocarme, que

tenemos un Estado Municipal siniestro…

Un estado que dice defender banderas ideológicas en bien de los

vecinos y en la práctica hacen todo lo contrario, porque por sobre

todo levantan las banderas del peronismo y lejos están de ser

compañeros peronistas, y lejos están de ser y practicar la doctrina

que nos dejó Perón y Evita.

Lejos están de lo que fue y de lo que es la justicia social que como

peronistas hemos propugnado hasta hoy.

Por lo tanto, como lo anuncie, mi voto es NO POSITVO a la

aprobación del presupuesto 2020 del gobierno municipal.

Muchas gracias.