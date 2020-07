Asì lo dejó saber el abogado Hugo Icazati, a cargo de la defensa de Jorge Ríos (70), desmintiendo la declaración del testigo clave y aseguró que la bala que provocó la muerte del delincuente en Quilmes fue disparada adentro de la casa del jubilado.

“Vamos a ir por el falso testimonio. El testigo (el conductor del Fiat Uno que se ve en el video del hecho) dice que mi defendido le apoyó en el arma en el pecho y le tiró dos tiros. Para empezar, no hay dos balas en el pecho, por lo que es falso”, afirmó Icazati, en declaraciones radiales.

El testigo -un colectivero cuya identidad está protegida- se presentó el miércoles a declarar espontáneamente luego de escuchar decir a los abogados de Ríos que el Fiat Uno era el vehículo en el que huyeron los presuntos barrabravas cómplices en el asalto. Afirmó, además, que en principio pensó que el ladrón Franco Moreyra (26) había sufrido un accidente, pero luego escuchó tres disparos y se fue.

Según Icazati, “existen audios” en los cuales el colectivero le relata el episodio a un tercero: “Dijo que estaba pasando con el auto y vio a uno tirado, agarrándose la panza. ‘Lo iba a rescatar porque vi que era Piru (presunto apodo de Moreyra), pero vi que venía el viejo y me fui, a ver si me mataba’, dice. Ante un reproche, respondió que se fue porque tenía el auto trucho, con (pedido de) captura. O sea, conocía al muerto. Ese audio lo tenemos y lo vamos a presentar hoy”.

“El deceso se produce a raíz de un tiro ascendente que ingresa por el hueco de la fosa ilíaca (zona de la pelvis), atraviesa intestinos y corta la vena cava abdominal, por lo que se desangra. Recibe ese disparo cuando está trepando para escaparse de la casa de mi defendido. Ese es el tiro que le da la muerte. Cuando se lo ve tambaleando es que ya está agonizando y ahí cae. No existe el disparo con el que dicen que lo remata”, afirmó el letrado.

Sobre el fogonazo que debería verse en el video, agregó que “la autopsia descarta ese tiro. Cuando uno dispara a 60 centímetros se produce una quemadura de quien recibe el impacto por la temperatura a la que sale la bala. Eso no está en el cuerpo. Otro elemento a tener en cuenta es que es el arma (del jubilado) es una Bersa 9mm. Son balas trazantes, no perforantes. En este caso, a tan corta distancia, lo tendría que haber pasado de lado a lado. Y la bala no impactó en el piso”.

Icazati explicó que no se hallaron rastros de sangre afuera de la casa porque “el tiro ingresó desde abajo, sin orificio de salida, por lo que la hemorragia fue interna”.