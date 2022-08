La seccional de ATE Quilmes, comunica que el Servicio Zonal de Niñez, se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente , ante la falta de respuesta a los reiterados reclamos por el vaciamiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos efectuados al Director Ejecutivo del organismo , German Leonel Urman, quien se había comprometido, en primer lugar a resolver el problema de alquiler de un inmueble dado que hace años no cuentan con un espacio físico para la atención debida y utilizan la conectividad de un patio de comidas rápidas.

Por otro lado, se había solicitado un móvil oficial para asistir a las/los niñez, además y de gran importancia fue el pedido de nombramiento de recurso humano , en concordancia con lo establecido en la ley N° 13298.

La Seccional ATE Quilmes informa la situación institucional que continuan atravesando les trabajadores de Niñez de la Provincia de Buenos Aires, integrantes del Servicio Zonal Quilmes, quienes mantienen reclamos históricos ante un escenario de avasallamiento de sus condiciones laborales y fuertes cuestionamientos en los tres distritos que abordan, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Alertan la existencia de presiones continuas que intentan desviar las discusiones propias sobre competencias e implicancias de los efectores que conforman el sistema de Promoción y Protección de Derechos de les niños y adolescentes.

A la fecha el Servicio Zonal de Quilmes, que tiene por tarea la supervisión de la política pública de niñez en los territorios de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, no cuenta con edificio ni mobiliario, lo cual implica que la tarea administrativa se mantenga de manera virtual desde el domicilio de los trabajadores y que, muchas veces, la primera intervención consista en visitas domiciliarias, para lo cual tampoco cuentan con móvil. Por otro lado, y no menos importante, el Servicio ha tenido una pérdida importantísima de trabajadores, lo cual obstaculiza un abordaje en tiempo y forma, una mirada interdisciplinaria y una atención integral de los derechos de les niños.

El lamentable escenario que se presenta con la omisión de conformación del Servicio Local de Berazategui y la carencia de una política pública provincial que propicie intervenciones de los organismos municipales en el marco de los Derechos Humanos de les niños y adolescentes en los territorios mencionados, conforman hoy una trama que lejos está de la Promoción y Protección de Derechos y del cumplimiento del marco normativo establecido por la ley 13.298.

Les trabajadores del Estado reconocemos nuestra labor e implicancia en nuestra sociedad considerando que no podemos quedarnos en proclamas enunciativas que no concreten el efectivo avance de nuestros derechos y de los sectores con los que trabajamos. Esto significa que, para que los derechos de los NNyA sean garantizados, se requiere que les trabajadores del Sistema de Promoción y Protección de Derechos accedan a condiciones dignas de trabajo que propicien la plena implementación de las políticas públicas de niñez.

Es por lo antes mencionado que se solicita una respuesta urgente por parte del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, cuyas autoridades se comprometieron ante les trabajadores y delegados gremiales en brindar respuestas a las demandas y problemáticas presentadas. Transcurrido más de un mes de dicho cónclave no se han materializado acciones o decisiones por parte del OPNyA tendientes a resolver la situación actual de les trabajadores del Servicio Zonal, lo que implica un avasallamiento a los derechos de los Niños y Adolescentes y un retroceso en la política pública de niñez en el territorio.