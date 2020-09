En virtud de lo resuelto por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, con respecto a la postergación indefinida de la inscripción al listado de aspirantes 2020/2021, desde la Comisión Administrativa de ATE Quilmes queremos expresar, como ya lo venimos sosteniendo desde el momento que suspendieron la realización de los actos públicos, la preocupación por los miles de trabajadores y trabajadoras que han sufrido, a causa de la pandemia que afecta a todo el país, perjuicios en cuanto a su situación laboral, a saber: imposibilidad de acceder a la fuente laboral debido a la NO realización de actos públicos para cubrir vacantes como AUXILIAR DE LA EDUCACIÓN, tanto para la higiene de los establecimientos como para la elaboración y reparto de bolsones con alimentos, resuelto con el programa PIEDAS que no estuvo ni cerca de ser suficiente solución ante demanda del servicio, que se vio afectado por las medidas de ASPO.

Teniendo en cuenta esto, desde nuestra organización sindical creemos que la inscripción se debiera realizar de manera on line con el fin de darle la posibilidad a los nuevos aspirantes y garantizarle a los compañeros y compañeras que están en el listado 2020 la confirmación de su inscripción, basándonos en que que la DGCyE ya adopto este modus operandi con los listados de ingreso a la docencia, de la misma manera solicitamos se implementen los actos públicos virtuales para cubrir las necesidades de servicio de este ciclo lectivo.

Seguimos sosteniendo que los y las AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN, SON PERSONAL esencial y que las actividades de estos se consideran no interrumpibles por la administración provincial, por ende se debe asegurar la cobertura de cada uno de los establecimientos educativos

Desde ATE seguimos planteando la imperiosa necesidad de la reapertura de las negociaciones paritarias con eje en la recomposición salarial y el aumento de las asignaciones familiares yo que la inmensa mayoría de los y las estatales seguimos con salarios que están por debajo de la línea de la pobreza