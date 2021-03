Ante los incendios intencionales y situación crítica que atraviesan actualmente las comunidades y territorios de la Patagonia argentina, El Bolsón, Lago Puelo y otras localidades aledañas y la falta de políticas socioambientales a nivel nacional, la Asamblea Hocó en defensa de los Humedales y Bosque Ribereño de Hudson pronuncia su total repudio a las falsas acusaciones, los discursos criminalizantes, racistas y estigmatizantes que responsabilizan de lo sucedido a habitantes locales y miembros del pueblo mapuche, preexistente a la conformación territorial y política de Argentina.

Expresamos nuestra solidaridad total con las comunidades de los territorios afectados por los incendios intencionales, destacando que los mismos no tienen otra finalidad que la realización de los negociados de megamineras y “emprendimientos” inmobiliarios de empresas multinacionales que replican el extractivismo y segregacionismo socioespacial con complicidad de grupos políticos de turno a nivel municipal, provincial y nacional. En Berazategui también se generaron focos de incendios intencionales durante el mes de septiembre del año 2020, con la misma finalidad de destruir los humedales, el bosque nativo y facilitar el avance de los proyectos inmobiliarios. Los focos de incendios fueron apagados gracias a la tarea realizada en conjunto por la comunidad, bomberos voluntarios y guardaparques sin ninguna colaboración de las autoridades municipales.

Por estos motivos convocamos nuevamente a participar de las actividades propuestas desde la Asamblea Hocó y otras que se sucedan en apoyo a las comunidades mencionadas entendiendo que nos atraviesan las mismas problemáticas y que debemos resignificar y fortalecer la defensa y preservación de la biodiversidad, el agua y los territorios, ejerciendo así nuestro derecho de habitar y proyectar un ambiente digno para todxs.

Ante esta situación de emergencia que pone de relieve la crisis ambiental que se ha profundizado aún más durante la pandemia, otra de las consecuencias de un modo de producción en el que prima la ley de lucro y no el resguardo de la vida, un sistema que destruye el ambiente y que nos ha puesto en una crisis humanitaria, se hace necesaria nuestra participación en la defensa de la VIDA, porque ya asistimos a un punto de no retorno.

Próximas convocatorias:

Domingo 14 de marzo: Caminata de registro y observación de naturaleza en la Costa de Hudson. A las 15 horas en el Playón (calle 63 y el Río).

Lunes 15 de marzo: Actividades de difusión en Berazategui ante la situación de emergencia. A las 17 horas en Av. 14 entre 147 y 148, frente al Bingo.

Sábado 20 de marzo: Asamblea en Berazategui. A las 18 horas en Plaza San Martín (Mitre y 6).

Lunes 22 de marzo: Movilización a Plaza de Mayo por el agua y contra el extractivismo. A las 17 horas.