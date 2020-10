EXPLIQUEMOS TODO

Desde hace algunas horas, circula por las redes sociales una captura de pantalla en la que se me ve participando de la sesión que ayer se celebró en el Honorable Concejo Deliberante que integro desde diciembre de 2015, desde el interior de un automóvil.

El formato usado por quienes han viralizado esa imagen no es, desde luego, ni neutro ni bien intencionado.

Entendiendo que como funcionaria pública me corresponden todas las respuestas que los vecinos de Quilmes me pidan, y aun sin que lo hayan hecho, voy a poner en conocimiento de la comunidad cuales fueron las circunstancias que rodearon esa imagen.

La sesión que se celebró ayer, comenzó a las 12. Cerca de las 14, recibí un llamado telefónico en el que me avisaron del fallecimiento de una persona muy allegada a mi familia. Voy a dar su nombre, para que quien quiera chequear la situación lo haga: se llamaba Jorge Taczuck y había sido además, funcionario municipal.

La noticia provocó la severa descompensación de una persona también muy allegada al fallecido y mucho más aun allegada a mi, razón por la que cerca de las 14.30, cuando la sesión estaba concluyendo, subi a mi automóvil conectada desde el celular para no abandonar mis responsabilidades, votando en lo que fue el ultimo tema de tratamiento, para contener a quien entendí, me necesitaba con urgencia. Fueron minutos en los que ni siquiera puse el automóvil en marcha. Allí está la explicación a esa imagen.

Formo parte del bloque Juntos por el Cambio desde el que quiero recordar, nos hemos cansado de pedir sesiones presenciales. Nada más lejos para este bloque y mi propia persona, que eludir la responsabilidad institucional que nos toca y mucho menos aun, faltarle el respeto a ese rol.

Quedo a disposición de todos mis vecinos de Quilmes, no sin antes, pedirle a mis pares del Frente de Todos, la grandeza de explicarle a los mismos vecinos, porque se negaron a votar una iniciativa para que los diabéticos insulinodependientes de mi ciudad, no sigan muriendo por la falta de entrega de su insumo vital en el Hospital de Quilmes y las salas de salud locales. Porque eso es lo que pedimos en esa sesión, y lo que ellos se negaron a tratar.

Concejal Raquel Coldani