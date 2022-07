Conocido que la cúpula del Parque Industrial intenta un lavado de cara luego del escándalo de la remoción de tierra y rellenado de terrenos de manera ilegal, de acuerdo a lo que en off contaron desde el municipio, vecinos lindantes al predio y entidades elaboraron el miércoles a la noche un breve y contundente comunicado.

"Vecinos lindantes a la reserva ecológica y entidades de la zona seguimos molestos porque los Industriales del Parque Industrial de Quilmes junto a la Unión Industrial de Quilmes no quieren reconocer el daño y desastre ambiental en la reserva ecológica, sumado a la matanza de varias especies autóctonas. Temas que numerosos medios de la zona pusieron en conocimiento público.

Asimismo, ahora nos enteramos que han publicitado una forestación dentro del Parque, en el mismo momento que estamos pidiendo un plan de remediación urgente del suelo y una evaluación ambiental del terreno y de los pocos animales que van quedando. Es obligación del Municipio y de la Provincia preservar esto dentro de un plan de protección y cuidado del medio ambiente, que no es sólo plantar algunos árboles, sino hacerse cargo y penar las irresponsabilidades del hombre que daña el eco sistema.

No vamos a parar hasta que no haya justicia, y que las autoridades entiendan que Quilmes tiene un recurso de agua en esas lagunas único y valioso para nuestra sociedad. Sólo pedimos que los poderosos no hagan lo que se les canta".