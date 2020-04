A días de la represión policial que se vivió en las puertas del cuestionado Frigorífico Penta de Bernal Oeste, hecho por el que el ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, desplazó a los efectivos participantes, desde la empresa busca limpiar su imagen pública sin explicar el por qué del accionar de las fuerzas policiales dentro y fuera de la empresa.

En los tres puntos del escrito firmado por el apoderado-vocero, el abogado Sergio Luca, nunca se habla de represión policial que padecieron los manifestantes que se encontraban en los alrededores de la puerta de acceso del Frigorífico. Sólo se refirió a que la empresa “cuando se suscitaron los lamentables hechos de conocimiento público se encontraban desarrollando tareas”.

Pero párrafos aparte, si se reconoce que el Frigorífico Penta “está en un Procedimiento Preventivo de Crisis”, a lo que agrega: “Si se reconoce el inicio del trámite judicial de exclusión de tutela sindical en relación a los tres delegados”.

Y deja en claro que “es FALSO que el FRIGORÍFICO PENTA S.A. está cerrado”. Y “es FALSO que el FRIGORÍFICO PENTA S.A. haya despedido gente”.

El Texto Completo del comunicado

FRIGORÍFICO PENTA S.A.

ESTÁ ABIERTO, NO HA DESPEDIDO A NINGÚN TRABAJADOR Y NO ADEUDA SALARIOS

1 – El frigorífico se encuentra abierto y en actividad. Solamente no está funcionando un sector (el

de faena) de los tantos que lo conforman, es así que el día miércoles cuando se suscitaron los lamentables hechos de conocimiento público se encontraban desarrollando tareas más de 70 empleados en sectores como despostada, control de calidad, mantenimiento,

limpieza, administración central, sector de frio, expedición, administración de despostada. El de faena es el único inactivo debido a que los matarifes no traen su hacienda ya que no le podemos garantizar la realización del servicio.

Por lo tanto es FALSO que el FRIGORÍFICO PENTA S.A. está cerrado.

2 – El frigorífico no ha despedido absolutamente a ningún operario de ninguno de los sectores. Esto lo confirma la no existencia de telegramas emitidos. Si se reconoce el inicio del trámite judicial de exclusión de tutela sindical en relación a los tres delegados.

Por lo tanto es FALSO que el FRIGORÍFICO PENTA S.A. haya despedido gente.

3 – El FRIGORÍFICO PENTA S.A. no debe salarios a ninguno de sus trabajadores. Todos los servicios prestados por las personas en relación de dependencia fueron abonados en su totalidad. Cabe aclarar que la planta está en un Procedimiento Preventivo de Crisis (dictaminado por el Ministerio de Trabajo) y por lo tanto no está obligada a abonar las horas garantizadas a pesar que lo vino haciendo durante los meses previos. Por ende han cobrado las horas trabajadas ya que no se les debe abonar los servicios no prestados.

Por lo tanto es FALSO que el FRIGORÍFICO PENTA S.A. deba salarios.

Por todo lo dicho, el FRIGORÍFICO PENTA S.A. no ha incurrido en ninguna acción por lo que es acusado, y está sufriendo ataques y agresiones infundadas