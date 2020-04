El avance de la pandemia de una enfermedad desconocida hasta el momento y la imperiosa búsqueda de

noticias, tiene como resultado la desinformación. En días anteriores, en algunos medios de comunicación, se

presentaron profesionales de la salud de distintas especialidades que explicaban la realización de los test para

detectar casos de coronavirus, algo que contribuye a la confusión generalizada.

Desde la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, queremos dejar en claro que los

bioquímicos son los únicos profesionales habilitados para ejercer la manipulación de los reactivos de detección del

Covid-19, como así también, los únicos que pueden recomendar o explicar los métodos diagnósticos.

Hasta el momento, y según la última actualización fechada el 17 de abril por la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), los reactivos de uso in vitro para la detección del SARS –

COV2 – COVID-19, son los que arrojan el resultado en horas, tal como figura en la página web del organismo.

Ningún otro establecimiento de salud que no esté habilitado para tal fin puede realizar el testeo ni ofrecer

la atención bioquímica, como así tampoco la toma de muestras para un posterior análisis en un laboratorio.

Quienes lo hagan y no estén habilitados, estarían incurriendo en un delito penal tipificado en el artículo 247 del

Código Penal y será considerado como ejercicio ilegal de la profesión.

En un contexto tan delicado como el actual, es fundamental que la información que circule por los medios

de comunicación sea exacta y precisa, para no poner en riesgo la salud de los habitantes de nuestro país. La

bioquímica es una profesión que está regulada y se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 43 de la

Ley de Educación Superior 24521/95.

De esta forma, queremos repudiar la exposición mediática en la que profesionales no bioquímicos

advertían la posibilidad de realización de test de Pruebas Rápidas, que arrojan el resultado en pocos minutos.

Solamente los Laboratorios de Análisis Clínicos habilitados por el Ministerio de Salud tienen uso exclusivo de

esas pruebas diagnósticas.

FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES