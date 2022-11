Tras las críticas a la gestión municipal y a La Cámpora realizadas por el ex intendente y diputado provincial Martiniano Molina, su par en la legislatura bonaerense, la quilmeña Berenice Latorre no dudó un instante en cruzarlo, recordándole cómo entregó el municipio en áreas sensibles como la recolección de residuos y la seguridad. Tampoco olvidó la condena del ex jefe policial durante su intendencia municipal.

A través de su cuenta Twitter, Berenice Latorre afirmó: “Es irónico que @YoSoyMartiniano se preocupe por la eficiencia del Estado cuando en Quilmes dejó una flota de camiones para la recolección de residuos destruida, servicios públicos sin funcionar, salitas de salud sin insumos, solamente el 10% de luminarias led en todo el distrito”.

“Y en seguridad llama la atención que no recuerde que dejó patrulleros rotos, sin nafta (su jefe de policía fue preso por pedir plata para cargarlos porque la Municipalidad no se ocupaba), sin alarmas comunitarias, cámaras sin funcionar. Gobernar es gestionar, no hacer marketing.”

Al finalizar, Berenice no dudó en defender el espacio político que integra y a la militancia: “Además, en vez de denostar a la militancia política les recomiendo que empiecen a dar explicaciones de las formas de financiamiento de sus campañas políticas a través de estafas piramidales y se pongan a trabajar, diputado”.