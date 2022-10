"Molina hace premios ambientales de puro humo electoral con el jefe de gobierno y la bolsa de valores. Cuando fue intendente de Quilmes no solo que no mejoró la recolección de basura, sino que no hizo una sola politica ambiental para los quilmeñxs", escribió el concejal del oficialismo, Ezequiel Araúz en sus redes sociales.

Araùz, que políticamente responde directamente a Juan Grabois, viene mostrándose como uno de los mas firmes ediles en defensa de la administración de Mayra Mendoza, y una espada legislativa y mediática.

Vale recordar que el ex intendente Martiniano Molina presentò con Rodríguez Larreta el lanzamiento del Premio Nacional de Economía Circular.