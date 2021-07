Dos viajeros, uno procedente de Estados Unidos y otro de Venezuela, que residen en la ciudad de Buenos Aires fueron confirmados como casos de la variante Delta del coronavirus a través del Instituto Anlis Malbrán y se encuentran cumpliendo el aislamiento de siete días fijado por protocolo, informó el Ministerio de Salud.

La variante Delta fue caracterizada como “de preocupación” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su mayor transmisibilidad, pero no registra circulación comunitaria en Argentina, según los estudios de vigilancia genómica que se realizan en el país.

Con estos dos casos, al momento se secuenció en cinco viajeros provenientes del exterior la variante Delta que se originó en India y tiene en vilo al mundo por rebrotes de Covid-19 ocurridos en países europeos e incluso en otros con alta tasa de vacunación, como Reino Unido e Israel.

Tras dar a conocer los nuevos casos, Salud destacó en un comunicado “la importancia de que todos los viajeros que regresen al país realicen los días indicados de aislamiento y el test de PCR al séptimo día del arribo”.

Uno de los viajeros es un hombre de 42 años que regresó el 15 de junio desde Miami, donde se vacunó con el inmunizante del laboratorio Janssen de una dosis diez días antes, y que tenía un PCR negativo antes de subir al avión y un resultado similar en el test de antígenos que se le realizó en el Aeropuerto de Ezeiza.

Sin embargo, resultó positivo en el test PCR que se le practicó el 23 de junio, confirmando que se trataba de la variante Delta,

Desde el Ministerio de Salud informaron que cuando se le realizó el seguimiento en los días posteriores la persona indicó que no tenía síntomas, pero tras confirmarse la enfermedad aseguró que “tenia rinitis y dolor de garganta, lo cual demuestra que muchas veces las personas subestiman los síntomas porque son leves”, indicaron fuentes de la cartera sanitaria a Télam. Ambas personas se encuentran cumpliendo el aislamiento de siete días.

“Este jueves el Instituto ANLIS Malbrán confirmó la detección de variante Delta. El viajero convive con un familiar que actualmente se encuentra internado cursando un cuadro de neumonía”, apuntó el texto oficial.

En cuanto al segundo caso, es un viajero de 35 años también residente en CABA, que dijo haber permanecido dos meses en Venezuela y regresó al país el 21 de junio vía Panamá-Bogotá, a quien también le había dado negativo el PCR en el exterior y el antígeno realizado en Ezeiza, pero comenzó a tener síntomas de Covid-19 dos días después de llegar a la Argentina.

“El 23 de junio comenzó con síntomas (diarrea y mialgias); y un día después se realizó un test de antígeno con resultado positivo y PCR detectable, por lo que se derivó para cumplimiento del aislamiento a un hotel sanitario de la Ciudad”, señaló la cartera sanitaria.

El viajero refirió haber tenido contacto con una persona que actualmente se encuentra asintomática y en seguimiento por la jurisdicción para evaluar un posible contagio.También en este caso, el Instituto Malbrán confirmó este jueves la detección de la variante Delta.

Desde el Ministerio confirmaron a Télam que quienes compartieron el vuelo con los contagiados no son contactos estrechos porque para eso deben estar en contacto 48 horas antes del inicio de los síntomas o de la PCR positiva.

No obstante, solicitaron información a Migraciones para realizar un seguimiento de las personas que iban en los dos aviones.

En abril pasado, dos niños habían sido detectados con la variante Delta de coronavirus al llegar al país desde el exterior, pero también fueron aislados y se evitó que contagiaran a más personas.

La cartera sanitaria se encuentra realizando las acciones de vigilancia epidemiológica necesarias para la detección, control y aislamiento de las variantes de preocupación de SARS-CoV-2 con el objetivo de demorar el ingreso de la llamada Delta, una mutación del virus que por el momento no es predominante en el país.

Para retrasar el ingreso de las variantes de preocupación, las fronteras del país se encuentran cerradas al turismo desde el 25 de diciembre pasado y, recientemente, se estableció un límite de 600 pasajeros diarios para arribos de argentinos por los corredores seguros, que son los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y San Fernando.

“El @msalnacion confirmó dos casos de Delta, en argentinxs llegados del exterior con PCR negativo. Uno de ellos tuvo síntomas a los dos días y el otro se detectó en el PCR del 7° día. Las medidas para cuidarnos no son en contra de nadie sino a favor de todos. Tomemos conciencia”, dijo a través de Twitter la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, tras conocerse los casos de variante Delta.