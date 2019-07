Unos 44 ex intendentes bonaerenses, entre los que se encuentra Francisco “Barba” Gutiérrez, fueron procesados como “partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. La confirmación la realizó la Sala I de la Cámara Federal. También son investigados los ex jefes de Gabinete, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández. Al que se le suma el quilmeño Andrés Meiszner, quien en ese momento se desempeñaba como ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.

Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.

La Cámara sostuvo los argumentos del juez Claudio Bonadio, quien había señalado en su dictamen que los acusados “con su accionar contribuyeron activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de 604.529.670,00 de pesos, maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales”.

La causa se originó por una investigación que el fiscal Carlos Rívolo abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se trata de un programa que implementó el gobierno de Cristina Kirchner destinado al tratamiento de basura. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedó procesado Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.

Los magistrados hicieron hincapié en “las implicancias del uso delictivo de los PMGIRS en la intendencia de Quilmes a la que se le transfirieron en abril de 2013 10.588.780 de pesos para desarrollar una planta de separación y clasificación”.