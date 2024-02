El empresario de la construcción Darío Silvero fue detenido tras citar a una menor de edad engañada para tener un encuentro sexual, la familia lo descubrió y atropelló a la madre y a la tía de la víctima.

En la intersección de las calles Mitre y Dorrego un Toyota Corolla negro atro-pellò a la madre y la tía de una adolescente de 16 años, luego de que lo increparan, y se fugó. Una de ellas fue arrastrada durante casi media cuadra sufrió una fractura en un brazo y un traumatismo de cráneo, mientras que la otra, recibió gol-pes.

Segùn fuentes policiales, se logrò establecer que las víctimas eran quienes acusaban al agresor por intentar acordar un encuentro sexual con la menor de edad a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Silvero habrìa conocido a la joven en la puerta de una veterinaria, donde intercambiaron números de teléfono y redes sociales. En el análisis de los mensajes se constató que el individuo buscaba pactar un encuentro sexual con la chica, que en un primer momento refirió tener 24 años y luego dijo tener 17.

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en el que las mujeres vieron al hombre dentro del vehículo. Silvero dio marcha atrás y luego aceleró a toda velocidad sobre ambas.

Tras fugarse durante algunas horas, Silvero entregò en la Comisaría Primera de Quilmes junto a su abogado y con el vehículo con el que protagonizó el hecho. Ahora, el hombre quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la doctora Mariana Curra Samaniego.

Tiempo atrás, la justicia lo investigó por otros temas relacionados al lavado de dinero.

PRIMER PARTE POLICIAL

CCAR. APREHENSION MASCULINO MAYOR POR LESIONES GRAVES““S. A.M.B.A. SUR 1 “P. D. S. QUILMES“CRIA. QUILMES 1ra. “26FEB24“EXTRACTO: Fecha, personal se comisiona a Mitre y Dorrego virtud accidente de tránsito, constituido constatan veracidad estableciendo que rodado Toyota Corolla negro había envestido a dos femeninas identificadas como CARINA BELEN PEREZ (31) y MICAELA PAMELA QUEVEDO YBARRA (35), constituido S.A.M.E. traslada a mencionada PEREZ a Hptal. Iriarte virtud presentar golpes producto del impacto recibido, no así QUEVEDO YBARRA, quien logra colgarse del capot y fue arrastrada 30 metros cayendo al piso, fugando el rodado del lugar. Se establece que los mismos resultan ser familiares de la menor DAYRA BUSTOS (16) y que ambas femeninas junto a grupo familiares y vecinos, entre los cuales encontraba MATIAS EZEQUIEL SOLIS (23) también tío de la menor BUSTOS se encontraban presente, toda vez que a éste último un conocido identificado como DARIO SILVERO (…) comenzó a comentarle los estados de whatsapp y consultándole sobre la menor DAYRA BUSTOS, solicitándole que le brindara información sobre la misma recibiendo como respuesta que era menor y al no importarle mismo solicita concretar una cita, acordando encontrarse en la fecha en el lugar antes indicado, siendo en ese momento que al apersonarse en su rodado el mencionado DARIO SILVERO los familiares de la menor intentaron interceptarlo y es cuando este se da a la fuga velozmente del lugar colisionando a ambas femeninas. G.T.O. lor}gra establecer domicilio del mismo y tras apersonarse no dan con persona alguna y momentos mas tarde SILVERO se presenta a la dependencia con su rodado TOYOTA COROLLA negro, ptte. JHY-060, y su abogado defensor, el cual posee la luneta trasera trasera rota, poniéndose a disposición. Consultada a Dra. Sanz de U.F.I. 9 del D.J.Q. refirió caratular LESIONES LEVES y que se comunique a fiscalía criminal en turno, por lo que llamado a U.F.I. 06 Dra. Samaniego dispuso aprehensión por el delito de LESIONES GRAVES y diligencias a cumplimentar. Víctimas no revisten gravedad. Ampliaré.