Química SIGMA SRL, cuyo responsable es Saúl “El Ruso” Bercovich, conocida mano derecha de Ignacio Carpintero, capo del Parque Industria Domingo Viejobueno de Bernal Oeste, viene desde hace tiempo teniendo una particular mecánica en cuanto a limpieza de sus tanques contaminantes en el predio.

“El Ruso” Bercovich, quien además es miembro de Comisión Directiva de la devaluada, cuestionada y multidenunciada Unión Industrial de Quilmes (UIQ), y uno de los lugartenientes del Parque, no tiene reparos en inundar de líquidos malolientes y contaminantes a gran parte del predio del Polo Industrial.

“El Ruso” realiza esa irregular forma de limpieza al caer la tarde, cada dos o tres días, Bercovich inunda con agua, espuma y humo no sólo la vereda de su firma, sino que el agua y la contaminaciòn llega a empresas linderas.

Más allá de las quejas, ni su amigo Carpintero, ni ningún otro miembro de Comisión Directiva, hacen nada para evitarlo. Será hora que Medio Ambiente Municipal y Provincial deban tomar cartas en el asunto, por la salubridad de todos.