La Justicia de Quilmes viene investigando las muerte del reconocido médico quilmeño Vicente 'Tito¡ Campolo con -por ahora-una sola línea de hipótesis: El accidente. Aunque familiares, amigos, allegados y los primeros investigadores sospechaban de otras cosa.

Cabe recordar que el 20 de noviembre del 2021, 'Tito' Campolo fue encontrado sin vida en su casa de la calle Jujuy casi Andres Baranda, de Quilmes Oeste, y si bien al principio se creyó que se había tratado de un accidente doméstico producto de una caída, los hechos vienen demostrando que se trató de un crimen...

"La Justicia hasta ahora sigue viendo el accidente"....

En las últimas horas, su hijo, también llamado Vicente Campolo, con el corazón abierto y lleno de dudas y más certezas, escribió una carta para El Suburbano relatando todo lo sucedido hasta aquí...

20 de noviembre 2020

Asesinan a mi padre, Vicente José Campolo, en una situación que fue enmascarada como si fuera un accidente.

Ese día 20 en horas del medio día fui anoticiado de la muerte de mi papa, Andrea su pareja me llama y me dice las siguientes palabras “hola Vicente, tu papa está muerto baje la escalera, lo encontré tirado en un charco de sangre, le toque el pecho y esta frio”, desde esa llamada comenzó esta pesadilla.

Luego de un par de horas en las cuales trabajo la policía científica y luego la forense retiro el cuerpo de mi papa. Comienzan a suceder hechos que con el tiempo son más que raros.

A un año y medio de la muerte de mi papa, en un domicilio con todo tipo de seguridad, alarma, 2 perros que dormían dentro de la casa, todas las aberturas reforzadas con rejas, pasadores y trabas que solo se cerraban y abrían desde el interior y luego de varios testimonios, sabemos en concreto que ese mismo día a la Fiscal Dra. Mariana Patricia Curra Zamaniego, fue informada de que la muerte de Vicente José Campolo, era un homicidio. Qué paso desde ese día hasta la actualidad que no hay nadie preso, la única persona que fue imputada falleció a comienzo de este año.

Desde el 14 de marzo termino la intervención de la fiscal Dra. Zamaniego y comenzó la Fiscal Ximena Analía Santoro, con una manera de investigar ágil, e incisiva, pensábamos que pronto tendríamos un horizonte visible, pero no paso, continuamos llenos de cosas que no se explican, personas que son citadas a dar testimonio y nunca aparecen. Otras que ni si quiera las citan y esta solicitadas en la causa. Análisis y pericias que desaparecen, procedimientos que no figuran en la causa.Solicitud de pericias a objetos que no existen.

La fiscal Santoro que evita que estemos presentes en las testimoniales. Como también nos niega el derecho de visualizar la causa. Por suerte esto último fue solucionado al recurrir a la fiscalía general.

En qué le molesta a la Fiscal Santoro que estemos investigando si es para el bien común de resolver el homicidio. Cómo podemos creer en que quiera hacer justicia sin respetar el código procesal de la provincia de buenos aires.

A nosotros si no molesta y mucho que nos oculten y nos niegan nuestros derechos, porque a diferencia de la fiscal nuestro papa está en el cementerio asesinado cruelmente y ni siquiera se respeta su memoria haciendo que paguen los culpables de semejante atrocidad.

Como desde el principio y así seguirá siendo la familia estamos para colaborar con la justicia y buscar la verdad. Pero no nos pidan que dejemos en el olvido a Tito!!!

Vicente Manuel Campolo

Dni 22.884.592