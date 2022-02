Así lo afirmó el propio empresario, Leonardo Corsitorto, investigado por la justicia por presuntas estafas, quien además contó cuál es su relación con el ex intendente y actual diputado provincial Martiniano Molina.

En declaraciones radiales, Cositorto no dudó en exponer públicamente su participación en diferentes actos de Juntos por el Cambio, y fue más allá. Aseguró haber sido invitado a comer por el propio Molina.

"Fui a comer con Martiniano. Solamente. Martiniano me invitó porque armaba lo de zona sur, que fue adonde fuimos. Y fui con Gaby González, el nexo. La verdad que no simpatizo con ninguno pero si tuviese que elegir no me cae mal Martiniano, viene del palo de la gastronomía y me parece un tipo íntegro. Y si lo apoyo es como si apoyara a un club. Es un tema mío personal. No estoy metido en política, pero tampoco soy ajeno", afirmó el responsable de Generación ZOE, empresa que es investigada por la PROCELAC, la Comisión Nacional de Valores, entre otras instituciones y organizaciones, sospechada de realizar estafas piramidales.

"Martiniano Molina me parece un tipazo y es lo mejor que puede haber en política", remató.