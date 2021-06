En este momento tan particular celebramos el DÍA DEL ESTATAL, reivindicando la tarea que realizan cada uno de nuestros compañeros y compañeras en todos los niveles del estado, tanto Nacional como Provincial o Municipal.

Tantas veces se nos han tratado de ñoquis, grasa militante, etc. Tantas veces dijeron que eramos quienes destruiamos el Estado y hasta osaron con decir que estabamos de más. En la pandemia quedo demostrado que los y las estatales somos los que sostenemos la salud, la educacion, la administracion publica, la prevision social, la asistencia de los que menos tienen, entre muchisimas otras tareas. En resumen, somos quienes garantizamos el acceso del pueblo a los derechos mas básicos y elementales.

La pandemia ha puesto blanco sobre negro en esta discusión, la sociedad en su conjunto nos ha valorado, pero necesitamos de manera urgente que quienes administran el Estado nos valoren de la misma manera, no desde el discurso sino desde la acción concreta de dignificar tanto las condiciones de trabajo como las salariales, poniendo el sueldo de los y las estatales por encima de la canasta básica.