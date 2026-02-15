Nahiara Gómez recibió la semana pasada un trasplante renal en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, se recupera favorablemente y para recibir el alta su familia necesita acondicionar su habitación y el baño de la vivienda en Don Bosco; como también levantar el piso por la humedad que afectaría su cuadro clínico. Es una condición esencial para que continúe su recuperación, por tal motivo, su mamá Yésica apela a la solidaridad de quienes puedan ayudar a esta familia y mejorar la calidad de vida de Nahiara.

La adolescente durante varios años a pesar de dializarse varios veces por semana sigue estudiando y quiere progresar, con compromiso y dedicación. Su mamá narró que "en 2021 le diagnosticaron vasculitis que provocó que debiera ser atendida y afectó su parte renal; el 21 de diciembre de 2025 ingresó en lista de espera del Hospital El Cruce y gracias a Dios se hizo días atrás el trasplante y viene evolucionando muy bien"; precisó Yesica Ojeda.

"Nosotros tenemos casa propia en Don Bosco pero debemos acondicionarla para que le den el alta y siga con la recuperación, mejorar su habitación y un baño, estamos haciendo rifas, colectas para que pueda mejorar el ambiente y tener una mejor calidad de vida; un espacio acorde para una persona que se sometió a un trasplante", dijo.

Fueron cuatro años de diálisis tres veces por semana con internaciones, recaídas pero la familia siempre luchó y brega por su evolución, en pos de un futuro mejor para la adolescente. La mamá está dedicada a la atención constante de Nahiara, es por ello que apelan a la ayuda de la sociedad, quienes puedan colaborar pueden hacerlo al alias Nai.videl a nombre de Yesica Paola Ojeda.