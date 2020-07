Aseguran que finalizada esta etapa dura de la cuarentena en el AMBA, hay consenso para que la reapertura sea coordinada, lo que no implica que sea idéntica en CABA y la Provincia. Horas atrás, se reunieron en la sede de Uspallata Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para coordinar cómo continuar. Mientras que con el correr de los días, las autoridades de Ciudad y Provincia seguirán evaluando posibles flexibilizaciones a la cuarentena que reiniciará el próximo viernes 17.

Todos coinciden que se avanzará en una salida coordinada de la cuarentena. El dato que más se analiza es el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, que en el AMBA llegó al 60,8%.

Según trascendió, el objetivo es de concretar la salida coordinada a partir del 18 de julio. Se analizará detalladamente qué rubros podrán volver a la actividad de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada jurisdicción. En CABA, por ejemplo dejaron trascender que se abrirían más comercios esenciales y volvería la actividad deportiva.

En los próximos días se reunirán los ministros de Salud, Fernán Quirós y Daniel Gollán, y los equipos técnicos de ambas jurisdicciones, antes del encuentro final con Alberto Fernández para ultimar detalles del anuncio oficial.

Desde el Ministerio de Salud Bonaerense adelantaron que la idea es retomar a la fase 3 e ir permitiendo de a poco determinadas flexibilizaciones siguiendo muy de cerca el aumento de casos de COVID-19 en relación al porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva.

Horas atrás, Kicillof advirtió en su visita a Vicente López que “vamos a estar charlando con los intendentes para tomar una decisión. Lo que muestra el mundo es algo así como un stop and go, ir y venir, empezar y volver para atrás, de acuerdo a cómo van los contagios”. Y agregó: “Hay que tomar medidas en base a los hechos, los datos, y siempre mirando lo mismo: cómo cuidar la salud de hasta el último bonaerense”.

Ahora, solo habrá que esperar cómo evoluciona la decisión en el AMBA para que desde el sábado 16 comencemos a transitar otra etapa más de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.