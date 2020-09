Dos realidades opuestas comienzan a vivirse a ambos lados del Riachuelo. Visiones políticas que marcan las diferencias en tiempos de pandemia por coronavirus. Por lo que en esta nueva etapa de la cuarentena, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kicillof hicieron más visibles sus diferencias que hasta el momento habían negado.

Pasaron los días en que conjuntamente ambos compartían la presentación de las distintas etapas de la cuarentena. Todos entendían de la importancia de normas comunes, principalmente para el AMBA.

Pero un día, las diferencias fueron innegociables. Y así quedaron reflejadas en esta nueva cuarentena que está bien marcada de un lado y otro por el cauce del Riachuelo.

“Hoy el desafío que tenemos es consolidar los pasos que hemos dado”, anunció Rodríguez Larreta sobre la nueva etapa del Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha en CABA que apunta a la apertura de bares y restaurantes al aire libre, respetando el protocolo establecido, y al regreso del trabajo de la construcción.

Ante esta situación, Kicillof señaló que “la situación epidemiológica en el AMBA es de una estabilidad extremadamente frágil”. Y aseguró que “no podemos acompañar más aperturas. No podemos arriesgar lo que logramos en cinco meses, perderlo en cinco días”, explicó.

“El aprendizaje que logramos y que nos da el mundo es que es un error abrir de más prematuramente. Ha pasado en el mundo, en el país y en algunos lugares de nuestra provincia. En esta situación no podemos acompañar más aperturas. Tenemos que estabilizar, no podemos arriesgar lo que logramos en cinco meses, perderlo en cinco días”, dijo sin rodeos Kicillof.

El Gobernador no fue el único que puso en duda la decisión tomada en CABA. El propio presidente Alberto Fernández se manifestó: “Le han hecho pensar a la gente que estar en la calle al aire libre el riesgo no existe. El riesgo existe, es menor, pero existe”.

“Hubiera preferido esperar un poco más, él (Rodríguez Larreta) me planteó que tenía una presión muy grande de los comerciantes, que puedo entender, y no quiero cargar la responsabilidad sobre él porque es una decisión que tomamos, pero la verdad creo que tenemos que ser conscientes que estamos muy lejos de haber ganado la batalla”.

Las próximas semanas serán esenciales. Y finalmente se verá quién tuvo razón en las medidas adoptadas con la apertura de más productividad o con la no apertura de ellas. Una situación que comienza a debatirse, también, en las dos orillas del Riachuelo.

Mayra y el Gobernador en sintonía

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de lleno de la conferencia de prensa que encabezó el gobernador Axel Kicillof sobre la situación sanitaria en la provincia y la nueva etapa del aislamiento y del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que será hasta el 20 de septiembre, junto a integrantes del Gabinete provincial, autoridades sanitarias y otros jefes comunales.

“Necesitamos seguir trabajando de esta manera, coordinadamente y en sintonía, para que no suframos injusticias de qué está habilitado en un lado y qué en el otro, porque nuestros vecinos de Quilmes miran por las pantallas que a 20 minutos de sus casas están viviendo una realidad, con una situación de una crisis sanitaria igual o peor, y que en Quilmes no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer y no lo vamos a habilitar, porque somos conscientes y responsables de que estamos en una situación crítica”, aseguró la Intendenta.

Y agregó: “Cuando decimos vivir un colapso en el sistema de salud no estamos diciendo que solamente nos podemos quedar sin camas, sino que hay una saturación de nuestros médicos, de nuestras médicas, de nuestros enfermeros, de nuestros ambulancieros, de los hisopadores, de cada una de las personas que a lo largo del tratamiento de un paciente deben ocuparse. Por eso, necesitamos seguir cuidándonos entre todos y todas, por eso apelamos a la responsabilidad social, a la responsabilidad individual y colectiva”.

Luego de mencionar que en Quilmes gracias a las medidas de prevención se está l logrando tener una tasa de mortalidad baja con respecto a otras regiones.

En este marco, Mayra indicó que “hemos desarrollado otras estrategias para ayudar al comercio local como Quilmes Compra en Casa, y otras medidas que ayuden a atravesar esta pandemia porque para nosotros, la verdad que no es un debate o una definición que tengamos que tomar si es la salud o la economía. Es la salud y la economía. Necesitamos poder garantizar el derecho a la salud, evitar los contagios…”.

En tanto, la Jefa comunal quilmeña insistió: “Lo que tenemos que hacer y apelar, es a mayor responsabilidad por parte de todos: de los vecinos, de la dirigencia política, de los medios de comunicación, que a veces con una liviandad total plantean que están mal hechas las cosas sin tener ni un poquito de empatía con lo que le puede pasar a un trabajador de la salud. Hay una radiografía que nos indica que tenemos que ser una sociedad más solidaria, más respetuosa, más comprensiva, y que ése es el camino”.

Para finalizar, Mayra expresó: “Hoy la Argentina tiene un camino, que es el de la vacuna, falta un tiempo por delante, por eso debemos seguir cuidándonos, pero hay un camino. Y el camino es el de trabajar para disminuir esas desigualdades. El camino es, y lo celebro, el proyecto de ley de aporte único a la riqueza, ése es el camino. Poder ayudar a que las familias excluidas de nuestro conurbano, de toda nuestra provincia y de nuestro país, puedan tener oportunidades”.