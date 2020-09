La mamá de Martín lo recuerda así:

SABEMOS QUE TODO COMENZO EN EL AÑO 2016, EN MARZO CUANDO FALLECIO MARTIN DE UN SINIESTRO VIAL, POR UNA CONDUCTORA SIN REGISTRO (LUZ ELIZABET GONZALEZ), QUE LO ATROPELLO Y NUNCA SE HIZO RESPONSABLE NI ELLA, NI LA JUSTICIA.

DEJO EN ESE MOMENTO UN JOVEN SIN VIDA, CON VEINTISEIS AÑOS Y TODA UNA TRAYECTORIA POR VIVIR. UNA FAMILIA ROTA, DESTROZADA, UN DOLOR QUE NUNCA SE CURA.

FUE ASI QUE EL DIA DE SU CUMPLEAÑOS INICIAMOS LA BIBLIOTECA Y LAS ESTRELLAS AMARILLAS, Y LE PUSIMOS SU NOMBRE. FUE NO OLVIDARTE JAMAS, FUE DAR UN POCO DE TODO TU AMOR A OTROS, FUE AYUDAR EN ESTE VACIO INFINITO, QUE NO TIENE RESPUESTA Y NO TIENE CURA.

ES CAMINAR CADA DIA, Y VER QUE PASAN LOS AÑOS Y TE EXTRAÑO CADA VEZ MAS, Y HOY TU CUMPLEAÑOS NUMERO 31, QUE NO TE PUEDO ABRAZAR, QUE NO TE TENGO, ME QUEDA LLORAR Y PENSAR QUE ESTAS EN UN LUGAR MEJOR.

PERO EL DOLOR INUNDA MI ALMA Y ESTOY TRISTE, APESADUMBRADA, DOLORIDA POR LA INJUSTICIA.

Y MIRANDO AL CIELO Y VER LA LUZ QUE NOS DEJASTE, AGRADECER EL AMOR QUE NOS BRINDASTE. PORQUE TE AMO HIJO INFINITAMENTE NO IMPORTA DONDE ESTES, SE QUE TE TENGO EN MI CORAZON.

TAMBIEN QUIERO AGRADECER A QUIENES ESTUVIERON EN CADA MOMENTO DE TU VIDA, Y HASTA LOS ULTIMOS INSTANTES.

MARTIN PRESENTE AHORA Y SIEMPRE