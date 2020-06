A partir de los protocolos elaborados por el Gobierno Nacional, el Municipio de Berazategui se encuentra aplicando esas medidas dentro de su Edificio municipal. Además, invita a los vecinos a seguir las recomendaciones y cuidados en sus hogares y al salir, en los casos en que formen parte de los grupos que elaboran tareas esenciales.

En este marco, el licenciado en Seguridad e Higiene, integrante de la Secretaría de Salud Pública e Higiene, Franco Alvarez, señaló: “Debido a una resolución que emitió el Ministerio de Trabajo de la Nación, que obliga a todos los establecimientos a armar un plan de contingencia de actuación ante el coronavirus, implementamos protocolos en la Municipalidad”.

Seguidamente, amplió: “Las recomendaciones básicas son: limpiar las superficies antes y después de cada jornada laboral, mantener el distanciamiento social de 1 metro y medio entre compañeros, evitar circular por puestos de trabajo que no correspondan a las tareas asignadas y evitar compartir utensilios u objetos de contacto directo (mate, cuchillo, lapiceras, etc.)”. Y añadió: “También hacemos hincapié en cuestiones que tal vez no se tienen tan en cuenta, como el uso de accesorios personales, donde el virus se siente protegido en las capas internas de, por ejemplo, anillos, pulseras o relojes; ya que estos contienen humedad y no hay exposición al sol. Lo mismo con el vello facial, hay que tener la menor cantidad posible; y en el caso del cabello largo, llevarlo atado”.

También resaltó que los consejos mencionados son aplicables a la vida cotidiana de los vecinos, especialmente ante la necesidad de tener que trasladarse en transporte público. “Al viajar en colectivo hay que hacerlo con un tapaboca puesto, no hay que sentarse cerca del chófer, es necesario dejar un asiento libre entre pasajero y pasajero para respetar el distanciamiento social, y antes y después del desplazamiento hay que higienizarse las manos con alcohol en gel y en cuanto sea posible lavarlas con agua y jabón durante al menos 60 segundos, ya que el alcohol en gel no llega a eliminar todos los gérmenes”, especificó Alvarez, quien además agregó: “En el caso de usar vehículo personal, debe mantenerse ventilado y limpias las superficies manipulables, como volantes de autos o manubrios y asientos de bicicletas y motos”.

Por último, subrayó que “hay que planificar la rutina diaria para salir del hogar lo menos posible. Las compras de primera necesidad deben ser breves. Y al tener que sacar a una mascota, que sea para que haga sus necesidades fisiológicas; y al volver, higienizar sus patas y hocico con agua y jabón, no usar alcohol ni lavandina”.