2 La foto1921 que dio que hablar: Escuchando al “Maestro Mata”

La foto se dio en medio de la “inauguración” del camping municipal que le regaló por 25 años la gestión Martiniano Molina al cuestionado sindicalista millonario, Roberto “Mata” Rodríguez, a mediados del año pasado, y a escasos meses de dejar el poder en Alberdi 500 (ver aparte ‘Camping, Un Negocio Matador’).

El titular del Sindicato de Empleados de Comercio de Quilmes y Berazategui busca denodadamente mantener expectante a su tropa y a sus afiliados, en medio de escándalos y amenazas de denuncias judiciales en puerta por parte de quien fuera durante muchos años su coequiper, ‘Pipi’ Brandan, quien está siendo asesorado para llevar adelante su cometido por la hoy diputada nacional ‘lilo-macrista’, Mónica Frade. ‘Pipi’ le aseguró a este medio ir a fondo y hasta el final, cuando -como contraposición- voceros del gremio insisten en que no darle demasiada seriedad a la bomba judicial que desactivaría su ex segundo del gremio.

Amante de las peleas de box en Las Vegas, de la cría de faisanes de exportación, de caminar junto a su esposa entre los animales en su interminable campo de la pampa bonaerense, y de los autos de alta gama, el ‘Mata’ resiste en gremio contra viento y espada. Es la célula primaria que lo ha llevado a la vida de rico que hoy tiene y que pareciera querer mantener (y enseñar) .

Roberto Rodríguez, de fortísimos lazos con el PRO, recibió en el 2019 el camping de los municipales quilmeños por 30 años con el único requisito de ponerlo en condiciones de ser aprovechado por el sindicato y los trabajadores de la Comuna de Quilmes sin cargo. Terminada la pequeña pileta, y casi sin esperar que crezca el pasto, el ‘Mata’, a un mes del fin de verano, decidió hacer una vergonzosa inauguración invitando a la totalidad del poder político local. Sin embargo, el anfitrión debió conformarse con unos pocos, a los que invitó al escenario y posó junto a ellos, incluso algunos más amigos, hasta dieron un discurso, como el diputado provincial, Fernando Pérez Gresia.

“Fue una exposición innecesaria”, dijo uno de los que aparece en la foto. En la imagen se ve a los actuales concejales, Facundo Maisú, Damián Castro y Juan Bernasconi (Juntos por el Cambio); el diputado provincial, Fernando Pérez Gresia (Juntos por el Cambio); Fabio Báez (Frente de Todos) y titular del Concejo Deliberante; y el apoderado legal del Sindicato, Leonardo Draghi, hombre PRO y operador legislativo para lograr el predio.

Y la pregunta quedó flotando en el microclima político: ¿Hacía falta exponerse tanto por tan poco?

Camping: Un Negocio Matador

Sin mediar medias tintas y bajo el fuerte cuestionamiento de la oposición, Roberto “Mata” Rodríguez, a mediados de junio del año pasado logró que el Concejo aprobara el proyecto que cedía importantes tierras municipales en la zona ribereña para el desarrollo de un Complejo Deportivo de uso exclusivo para los afiliados al Gremio. Cosa que pese a ser inaugurado, no cumplió nada de esa “exclusividad”…

Ante aquella firma del intendente Martiniano Molina, el Sindicato de Comercio comen-zó a hacer uso de la concesión y ocupación del Predio por 25 años. Tiempo, en el que el gremialista desarrollará un centro de actividades deportivas y recreativas en el predio municipal que perteneció al camping del Automóvil Club Argentino (ACA) y, posteriormente, al vivero municipal, ubicado en la avenida Italia.

Ante esta cesión, el gremio de-berá garantizar el acceso “libre” a todas las personas domiciliadas en Quilmes y a todos los empleados de la Administración Pública Municipal, durante todos los años de vigencia de la concesión. Sin embargo, en la puerta aún hay un acceso con admisión.

Este último dato no pasó desapercibido para la oposición, quienes, en su mayoría, votaron en contra. Fue el propio concejal Angel García quien reclamó la gratuidad del acceso a la comu-nidad al lugar, e hizo un paralelismo con la situación que atraviesa el Pejerrey Club: “Hacen pagar el estacionamiento, y no se sabe quién se lo queda”.

Así, el “Mata” logró la concesión del predio por más de dos décadas. Algo que no cualquier sindicalista de la región pudo. Son las relaciones que pudo cosechar en estos años.

Millonario, excéntrico y ególatra, un hombre al que

le gusta contar sus anécdotas y viajes por el mundo

Es el típico sindicalista del Conurbano Bonaerense que empezó a armar su riqueza en los años ’90, manteniendo y acrecentando su fortuna a lo largo las reiteradas administraciones, cualquiera sea el color político; sin escrúpulos, referenciado en uno de los más desprestigiados dirigentes gremiales del paìs, como Armando Cavalieri, el ‘Mata’ Roberto Rodríguez es un amante de los autos de lujo, en su mayoría vehículos que superan los 50 mil dólares como Mercedes Benz y Audi, sus marcas preferidas, la cría de faisanes para exportar y las veladas boxísticas en Las Vegas, donde suele viajar habitualmente.

Todos los gustos

EL ‘Mata’ saca pasajes a cada Mundial de Fùtbol para él y toda su familia, aunque con algunos se ha distanciado en el último tiempo; planea viajes exóticos a rincones del mundo exclusivos sólo para gente multimillonaria; hasta ha presenciado carreras de autos en la emblemática ciudad de Mónaco, otra algunas de sus delicias documentadas.

Así, la vida del Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Quilmes y Berazategui, camuflado en medio de un Conurbano donde suelen abundar estos personajes, que se engolosinan con lujos, prebendas y el permanente coqueteo con el poder de turno desde hace años.

La imperiosa necesidad de seguir sosteniendo ese imperio de fantasía.