Esta semana hubo dirigentes quilmeños, como Walter Di Giuseppe de Identidad Quilmeña, que lanzaron fuertes críticas al Concejo Deliberante local. Antes de la fallida sesión donde se iban a tratar algunos temas polémicos, puso en redes: “…el HCD Quilmeño. Ya no aconseja y me-nos delibera, y honorable? Quilmeños este 2021 elijamos representantes de vecinos y no de intereses sectoriales. Elijamos Identidad Quilmeña”. Acto seguido, después de prosiguió: “La sesión se cayó x falta de quórum. Pero no se olvida, al igual q la vieja sesión del 13/10 donde se negaron a acompañar una minuta por la falta de entrega de insulina por el Hospital de Quilmes. Concejales q represen-tan a quien??????”.