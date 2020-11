Otro de los que salió a lanzar dar-dos contra el cuerpo deliberativo fue el ex concejal Mario Sahagún. “Están eliminando las herramientas que tiene el HCD para controlar al ejecutivo, eso lo convierte en una escribanía”, dijo, en referencia a la derogación de la ordenanza de los 5 mil metros para que todo emprendimiento de esa magnitud no pase más por el Concejo. También Sahagún fue duro con la ordenanza que permite flexibilizar la instalación de antenas, que aún no se trató.