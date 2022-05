El militante macrista, Santiago Dupuy, le reprochó y cuestionó a la colega de Clarín.Com, Lucia Salinas, no haberlo puesto en su. nota como el ideólogo y promotor de la denuncia judicial contra la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza: "no es de Frade, es mía....".

Cabe mencionar que Dupuy, confeso seguidor de Mauricio Macri, es el autor de la denuncia judicial original.

Molesto, Dupuy escribió hace horas en las redes sociales: "Sería bueno @salinaslucia que aclares que la denuncia contra Mayra Mendoza no es de frade es mía no entiendo a que se mete ella pero la causa no es por denuncia de ella. Informalo bien".

Una pelea inesperada entre amarillos adictos a las denuncias...