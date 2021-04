El secretario de Comunicación y Reaciones Institucionales de Quilmes, Alberto De Fazio, es un atento y activo tuitero. Pero hoy, por un momento, pareció estar bastante más cerca de la videncia que de las cuestiones más mundanas. Aunque a decir verdad, había cuestiones del ‘Protocolo Covid” muy evidente que se estaban siendo desatendidas en el encuentro…

Dos horas antes de saberse el caso positivo del macrista Alex Campell, y aún cuando estaba reunido Mauricio Macri con numerosos dirigentes de La Territorial, disparó y posteó: “Macri con exfuncionarios y exintendentes. Sin barbijos, sin alcohol, sin distanciamiento. No es un descuido, el mensaje es claro. No les importa nada. Ellos piensan que cuánto más pandemia, más oportunidades tienen. Se acostumbraron a la impunidad. Pero la sociedad no olvida”.

Dos horas después se confirmaba que Alex Campbell, uno de los presentes, estaba contagiado de Covid, por lo que debieron aislarse desde Macri hasta el último de los asistentes a ese encuentro.

También, y en simultáneo, 120 segundos después, De Fazio coronaba su posteó con la frase “Tuit de anticipación”.