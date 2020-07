El secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales del Municipio de Quilmes, Alberto De Fazio, brindó declaraciones sobre el panorama de la seguridad en Quilmes, en una entrevista realizada en el programa “Ir a más” de Radio FAN (103.9 FM), conducido por el periodista Gustavo Leocata, en el que aseguró que “estamos preocupados como vecinos y ocupados como funcionarios” y destacó que “los resultados se están viendo” en referencia a las últimas detenciones de público conocimiento.

Consultado puntualmente por los hechos delictivos ocurridos en comercios de Quilmes Centro, el funcionario municipal señaló que “en la última semana se empezaron a producir una serie de detenciones de los responsables de esos hechos. Esto es importante para que no haya sensación de impunidad. Desde el punto de vista policial, no hay impunidad y esperamos que tanto los fiscales como los jueces de Garantía hagan su trabajo también, porque llamativamente son personas que habían sido liberadas en los últimos seis meses, el 90% de ellos. Este tipo de reincidencia tiene que alertar a los fiscales y jueces de Garantía para ser más severos en las liberaciones”.

En este contexto, De Fazio aseguró que “vamos a mantener conversaciones con el Fiscal General del Departamento Judicial de Quilmes para plantearle este tipo de inquietudes, mostrar los datos y ver cómo podemos articular políticas y trabajar en una línea común”.

A su vez, el Secretario quilmeño describió el esquema de seguridad heredado: “De las 750 cámaras que había en el Municipio al finalizar la gestión anterior solo funcionaban 250 y con sistemas obsoletos. Nos dejaron patrullas Fiorino y Doblo. Hubo falta de capacitación de personal. Cambiaron el secretario de Seguridad siete veces. No han tenido una política de prevención”. Además, señaló que “ahora se dedican a criticar en los medios y a organizar marchas. Es una vergüenza como opositores que hagan este tipo de cosas. Porque en realidad no están preocupados por la seguridad, son anticuarentena. Mezclan todo. No han sabido ni siquiera tener un plan de seguridad en cuatro años de Gobierno y hoy quieren dar clase de cómo se conduce un Municipio”.

Ante el pedido de mayor presencia policial, De Fazio precisó que “en la medida en que la pandemia vaya cediendo, se irá incrementando la presencia. Actualmente, hay casi un cuarto de policías con problemas de salud por el coronavirus, mientras que muchos están destinados a tareas de control por la emergencia sanitaria”.

De cara a lo que se viene, el Secretario anticipó que “ya tenemos 750 cámaras activas, de vuelta, y la intendenta Mayra Mendoza hace tres días inició el proceso de instalación de 80 cámaras más. Antes de fin de año queremos tener mil cámaras activas en Quilmes. Sumaremos también patrullas municipales, ya están viniendo 14 y hay un proceso de compra de varias más, inclusive para cederle algunas quizá a la Policía. Estamos en línea con la Policía en este concepto de trabajar mancomunadamente”.

Para finalizar, De Fazio afirmó que “estamos viendo ya la pospandemia; cómo hacemos para que la gente invierta en Quilmes, se reactive el comercio, haya inversión inmobiliaria… Estamos pensando en un comité de inversiones para que los que quieran invertir no tengan problemas ni intermediarios ni demoras en los trámites municipales. Quilmes tiene todo para salir muy rápido de la crisis, reactivar el comercio, la industria y la inversión. Estamos charlando con comerciantes y con industriales, aprovechando los instrumentos que va a dar el Gobierno Nacional. Queremos canalizar todo ese potencial en Quilmes y que no vaya a otros lugares como viene sucediendo en los últimos 15 años”.