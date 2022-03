El fiscal especializado en Cybercrimen contra las Infancias y Trata de Personas, Daniel Ichazo, le tomó declaración a la denunciante. Y en esta semana se tomará declaración testimonial a las integrantes de Fútbol Femenino de Argentino de Quilmes. El acusado Omar Giménez está prófugo.

Por ahora solo Giménez está complicado, pero su hijo Diego podría ser imputado de un momento a otro. Dependerá del resultado del informe psicológico que es elaborado por los profesionales forenses, y de otras cuestiones más...

Ambos tenían funciones como directores técnicos del fútbol femenino del Club Argentino de Quilmes, y estallado el escándalo no aparecen por ningún lado desde el pasado sábado, momento en el que se radicó la primera denuncia en su contra.

Las fuentes consultadas señalan que las próximas horas pueden ser trascendentes para la investigación y el curso de la causa.

Tanto Omar como Diego se desempeñaban como entrenadores de Fútbol Femenino de las categorías Sub 14 y Sub 16 del Club de la barranca.

En tanto, en las últimas horas trascendieron imágenes en la que se ve a los acusados con autoridades del Club, y según publicó el diario Clarín el dirigente Hernán Romero reconoció que hace una semana estaba al tanto de la situación.

Todas las integrantes del fútbol femenino de Argentinod e Quilmes arrancan declarando como testigos para ver que otros nuevos datos podrían aportar a la causa.