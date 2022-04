Desde Agencia Suburbana y El Suburbano nos solidarizamos con los trabajadores y autoridades de la radio comunitaria FM Wen de Quilmes. Confiscación de equipos que autorizó el juez Federal de Quilmes, Luis Armella.

Según se informó, la repudiable confiscación de equipos se produjo por una denuncia de la Fuerza Aérea ante las interferencias que aducen sufrir en el Ärea Material Quilmes.

Del lamentable operativo participaron funcionarios del ENACOM, Policía Federal Argentina, y del juzgado Federal N° 1 de Quilmes.

De acuerdo a lo informado por su director, Gustavo Orlando, años atrás “los propios funcionarios de ENACOM constaron que la antena no largó espuria, no interfería, equipo homologado, que no interfería a nadie. Entonces nos quedamos todos tranquilos. Seguimos laburando tranquilos sin molestar a nadie. Y esta mañana tocan timbre y era la Policía Federal. Me llevaron todo. Y la denuncia viene de la época de Martiniano Molina”.

Desde estas líneas nos solidarizamos con los colegas de FM Wen y solicitamos a las autoridades una pronta aclaración del porqué del acto de censura y la devolución de los equipos para que la radio comunitaria pueda continuar con su trabajo.