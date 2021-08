Este sábado el precandidato a diputado nacional Nicolás Del Caño, que encabeza la lista 1 A del FIT Unidad junto a Romina del Pla, recorrió la Peatonal Rivadavia. Lo acompañaron, entre otros, los precandidatos a diputados provinciales Guillermo Kane y Carla Lacorte y la precandidata a primera concejal de Quilmes Carla Villani junto a Christian Castillo Coordinador Nacional de Campaña del PTS en el FITU.

También estuvieron presentes el precandidato a diputado nacional Marcelo Cucha González y los precandidatos a concejales por Quilmes Juan Carlos Moya, Víctor Otazo, Guido Maiani y Graciela Monje.

Mientras recibía saludos y expresiones de apoyo apuntó contra el Primer Congreso de la Producción y el Trabajo, donde empresarios, sindicalistas y funcionarios del Gobierno debatieron con la mira puesta en la modernización de los convenios y la productividad. Al respecto Del Caño señaló: “detrás de eufemismos como modernización laboral lo que esconden es la voluntad de avanzar en una reforma laboral, para quitar derechos, aunque sea mediante los cambios en los convenios. Casualmente se trata de una de las reformas estructurales que pide el FMI para el acuerdo por la deuda. No hay que dejar que avancen contra los derechos de las y los trabajadores”.

Y agregó: “La gran mayoría de las fuerzas políticas quieren una reforma laboral, sea una ley o “en cuotas” atacando los convenios colectivos, para flexibilizar más a los trabajadores, mientras vemos una realidad de precarización laboral y desocupación gravísima en el conurbano. Durante la semana estuvimos acompañando el reclamo de los operarios eléctricos de la tercerizada EMA, muchos de ellos de Quilmes, que fueron despedidos por reclamar su efectivización, incluso violando el decreto que prohíbe los despidos. También los ferroviarios de MCM y otros sectores vienen haciendo un reclamo similar. Es un movimiento de lucha que, a pesar de que los sindicatos les dan la espalda, viene creciendo y es muy importante porque frente a esta situación tan grave que los trabajadores tomen en sus manos la decisión de luchar por sus derechos es fundamental, es la única forma que tienen de lograrlos. Hay que terminar con la precarización que es un verdadero fraude laboral en el que los trabajadores no tienen derechos y cobran un tercio del ya escaso salario de los efectivos”.

En relación a la situación de la juventud la precandidata a primera concejal por Quilmes Carla Villani sostuvo: “Los jóvenes somos los más afectados por la crisis con índices de desocupación del 26%, que son aún más altos en el caso de las mujeres, y cuando tenemos la suerte de tener un trabajo es precarizado, con sueldos que apenas llegan a los 20.000 pesos. Muchos tuvieron que dejar de estudiar por esta situación. El gobierno anunció hace unas semanas un programa de empleo para jóvenes en el que le va a financiar a las patronales el 70% de los sueldos y prácticamente elimina los aportes ¿Por qué en vez de beneficiar a las empresas no anuncian un plan de inserción laboral juvenil real, con 6 horas de trabajo de calidad y un salario al nivel de la canasta familiar, para que todos podamos trabajar y estudiar? Para avanzar en este tipo de medidas en la lista 1 A del FIT nos unimos para poner en pie una tercera fuerza política y social junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud, a los que invitamos a sumarse a esta campaña”.

Por su parte, la precandidata provincial Carla Lacorte se refirió a los ataques sufridos por su fuerza política en los últimos días: “A las declaraciones antisemitas de un personero de la derecha liberal contra Myriam Bregman, que fueron rechazadas por un amplio espectro político, ayer se sumaron un video anónimo con amenazas contra mis compañeros ferroviarios de la lista Naranja y del PTS, reconocidos por su lucha contra la precarización laboral, y la vandalización del frente de nuestro local de Monte Grande por parte del neonazi Frente Patriótico que, entre otras cosas, se ensañó con un mural sobre las demandas del movimiento de mujeres. Es evidente que a la derecha le molesta la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud en la que tenemos un rol importante. Repudiamos y llamamos al campo obrero y popular a repudiar estos ataques que no hacen más que fortalecernos en las convicciones que sostenemos”.