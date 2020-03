Una delegación de deportistas de la Comuna de San Martín se acercó al Polideportivo Municipal de Quilmes, Reinaldo Gorno, para participar de una jornada de intercambio de diversas propuestas deportivas.

El encuentro amistoso estuvo organizado por la Secretaría de Educación, Culturas y Deportes a través de la Subsecretaría de Deportes y su par de San Martín, y contó con la presencia de más de 100 deportistas de diversas categorías que durante la tarde del sábado disfrutaron de beach vóley, fútbol femenino, ajedrez, handball y una clase de aquagym , entre otros deportes.

Al respecto, el secretario de Educación, Culturas y Deportes de Quilmes, Mario Lozano, quien recibió con alegría la visita de representantes del área de deportes del Municipio de San Martín manifestó que “estamos estrechando lazos y vamos a proyectar actividades conjuntas que empiezan hoy pero que se van a extender en estos cuatro años gestión”.

En el intercambio deportivo participó la Escuela Municipal de Fútbol Femenino; el Club Zapiola, con su equipo Sub 12, y además se realizó la primera actividad de Tenis Municipal con los chicos del comedor “Mimos de Colores”, que jugaron al tenis por primera vez.

Por su parte, el subsecretario de Deportes de Quilmes, Nicolás Mellino afirmó: “Estamos muy contentos de recibirlos, hace un mes visitamos el Municipio de San Martín y en ese momento se acordó este evento, un encuentro entre dos municipios de características muy similares. Son más de 100 personas que vienen hoy a compartir una jornada deportiva”.

Asimismo, el subsecretario de Deportes de San Martín, Javier Cardei, comentó: “hoy nos han recibido de la mejor manera, tenemos más de 100 deportistas que vinieron a conocer Quilmes, vecinos de a pie que practican en nuestro Poli y no habían tenido la posibilidad de llegar a un distrito como este, conocer un Poli tan lindo”.

En cuanto a la concreción del encuentro, el funcionario dijo: “No solamente quedamos en la reunión y el marco teórico, sino que lo concretamos en la acción. Y la acción es esto, que no solamente cada uno pueda poner sus recursos de gestión a disposición del vecino, sino también poder generar vínculos con otros compañeros”.

Se prevé continuar con la planificación de acciones conjuntas entre diferentes municipios para vincular a deportistas, generar lazos y realizar actividades intermunicipales.