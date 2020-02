Ante afiliados afines del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, el secretario General, Roberto “Mata” Rodríguez, encabezó la asam-blea extraordinaria de memoria y balance, donde explicó el destino del dinero que ingresó durante el 2019 y apuntó de lleno contra quien fuera por años su segundo, Raúl “Pipi” Brandan, a quien se lo expulsó del Gremio luego que este denunciara malversación de fondos. Sobre la denuncia original que pega de lleno en el corazón familiar de Rodríguez y tambièn del gremio, no hubo ninguna explicación.

“Estamos generando un ‘monstruo’ y hay que agudizar el ingenio para poder mantenerlo. La idea es que todos estos recursos e infraestructura no terminen siendo complicados de administrar y para ello es necesario abrirse a la comunidad, que pague aunque sea un mínimo. El secreto de esto es que todo sea autosustentable”, agregó el cuestionado gremialista.

Chau Pipi!!!

Rodríguez informó la decisión de la asamblea de expulsar a quien fuera su número dos en el sindicato, Raúl “Pipi” Brandan. “A través de cartas documento nos denunció por ‘malversación de fondos’. Decía que a través de un ‘testaferro’ juntábamos el dinero y que había una suerte de ‘asociación ilícita’. Nos trató de ladrones”, dijo.

“Los invitamos a una reunión de comisión directiva para ratificarse, pero no lo hizo y pidió la intervención lisa y llana de la organización sindical. Se llevó a votación y lo suspendimos por 45 días y se lo convocó a asamblea extraordinaria para que pueda expresarse ante los compañeros, cosa que no aconteció. Ahora la asamblea acaba de expulsarlo y en la próxima reunión asumirá el vocal siguiente”, remató en una clara advertencia a los presentes.

Al finalizar, el millonario gremialista no dudó en señalar que “les dije a los compañeros de comercio que estoy a disposición de ellos y si él tiene documentación que involucre a cualquiera iremos a la Justicia y que pague quien tenga que pagar. No tengo nada que esconder, puedo ir a la Justicia con toda la documentación”.

¿Qué quiso decir el ‘Mata’ cuando dijo que

Brandán buscó periodistas de “interlocutores”?

Apuntando y mirando a varios periodistas que estaban esperando luego de la asamblea (este medio no fue invitado), sostuvo: “Muchos de ustedes, y no voy a dar nombres, trataron de ser interlocutores válidos de una persona que no sé que le habrá pasado, porque trabajo 35 años conmigo. Porque quizás como decía un periodista que no es amigo de ninguno de los que está acá decía el Mata tiene una salud precaria, y quizás se muere’, le digo nadie se muere en la víspera”.

Denuncia judicial

El lunes próximo finaliza la feria judicial, y tal como adelantó este medio, se presentaría una denuncia judicial por parte de Brandán con el patrocinio de la abogada y actual diputada nacional, Mónica Frade. De no haber sorpresas.