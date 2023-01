El concejal del Frente de Todos por Quilmes Ezequiel Arauz criticó la medida cautelar solicitada por la diputada nacional de Juntos Mónica Frade por la obra del Parque Acuático en Quilmes Oeste beneficiosas para toda la comunidad".

Arauz remarcó que el proyecto "no genera ningún daño ambiental» y ratificó su rechazo al planteo de Frade al sostener que «en vez de solucionar los conflictos a través de canales políticos, hacen presentaciones judiciales para poder trabar un tiempo las obras".

El proyecto del Parque Acuático se inició en octubre pasado y forma parte del programa 'Parques Argentinos' del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El espacio contará con un skate park, un anfiteatro natural, senderos accesibles, una bicisenda y también dispondrá de baños públicos.

"Todo lo que se objetó, no es real. La obra que se está realizando ocupa sólo el 3 por ciento del parque. También se dijo que se iba a dañar la arboleda del lugar y que se iba a utilizar mucha agua, todo eso no es cierto", remarcó el edil del Frente de Todos.

En tanto, Arauz ponderó las obras realizadas por el ejecutivo local al afirmar que "en cada una de las localidades quilmeñas, hay por lo menos una obra de importancia social para la comunidad en marcha". A su vez, agregó que "el eje central de este tipo de obras es que el distrito se desarrolle de forma igualitaria en todas sus zonas".

Política

Por otra parte, el también dirigente de SUTEBA manifestó sus perspectivas de cara a las elecciones y aseguró: "Estamos muy seguros de que Mayra va a lograr la reelección. Todo lo que se dijo en la campaña se está cumpliendo. Estamos convencidos de que Mayra va a reelegir".

Asimismo, el edil oficialista descartó la posibilidad de que se vaya a internas en el oficialismo quilmeño y aseveró que «cuando Mayra ganó, lo hizo con 6 listas internas y eso representa una claridad importante». En esa línea agregó que "no habría porqué hacer internas, no me parece. Todo dependerá de cómo se resuelvan las cosas en el ámbito nacional".

Para finalizar, Arauz se refirió a la posibilidad de desdoblar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y señaló que "no se trata de una posibilidad» y concluyó: «No se ha planteado en concreto. Además ya no estamos a tiempo de que haya un desdoblamiento".

Declaraciones que realizó el edil quilmeño en DiarioConurbano.com.