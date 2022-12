En el marco de una nueva reunión con vecinos, Pablo Alaniz, principal referente de Juntos en Florencio Varela, conversó con docentes sobre la situación de las escuelas en dicha localidad.

Los presentes aseguraron que el "principal problema es de infraestructura" y contaron las veces en que las instituciones permanecieron cerradas por falta de gas o de agua. Además, dijeron que "siempre tenemos tenemos sacar de nuestro bolsillo para comprar tiza, borrador" y que "en las escuelas con orientación en comunicación no hay WiFi, televisores ni proyector".

En diálogo con El Suburbano, Alaniz expresó: " no me extraña que sucedan estas cosas de un gobierno que defiende que las escuelas estén cerradas durante un año y medio, pero los varelenses no tenemos que acostumbrarnos a estas cosas, tenemos que pelear por nuestros derechos y los de nuestros chicos". "