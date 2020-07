Fuentes confiables le revelaron a este medio que en la empresa Smurfitt Kappa, ubicada en Espora 200 Bernal, hay 26 casos confirmados de Covid19, y la empresa hasta el momento “no ha tomado ninguna medida y los empleados deben seguir trabajando como si nada pasara”, dijeron. Agregaron que a uno de los empleados que dio positivo, “el enfermero de planta le sugirió que no dijera nada para no cerrar la fábrica”. Gravísimo. En off, empleados y familiares solicitan que haya urgente un estudio sanitario de algún organismo oficial.