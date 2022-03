El calvario no parece tener fin. Una mujer de Quilmes Oeste (vamos a reservar su identidad) denunció a su hijo en diez oportunidades, la última fue en los primeros días de marzo cuando su hijo además de darle una paliza, la agarró de los pelos y la arrastró por la vereda, el hecho fue grabado por un vecino que mientras filmaba otro llamó al 911 que nunca llegó al lugar.

Todo el hostigamiento comenzó hace un año cuando el hijo de esta mujer, junto a su pareja identificados como Cristian Tessari y Natalia Orellana ambos docentes que trabajan en distintos colegios de Quilmes, comenzaron a hacerle la vida imposible y todo para que la víctima abandone su casa asi ellos poder quedarse con la propiedad. "Trabajo de 7 a 16 hs, el me puso cámaras para saber cuando estoy y cuando no, a veces vuelvo a mi casa y encuentro todo revuelto, cosas rotas y otras que me faltan, su papá hace 20 años que ya no está conmigo, pero apoya todo lo que hace, vino hasta la puerta armado, ya no se que hacer tengo miedo de no contarla más" relató esta mujer al periodista Matias Candal.

Hace unas semanas atrás mientras su hijo le pegaba, apareció un amigo de la víctima, la defendió y le dio una paliza al hijo ¿Como termino todo? La policía se llevó detenido a quien había defendido a la mujer. "Estoy sola, no tengo abogados, hago lo que puedo, necesito ayuda, vivo con miedo cuando salgo a la calle y cuando llego a mi casa"

Pasan los meses, los días y las horas, no hay respuestas y las agresiones son cada vez mayores. Solo una audiencia el pasado 17 de Marzo en la Fiscalia N°2 es todo lo que esta mujer recibió. ¿Que están esperando?