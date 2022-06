La vecina y empresaria quilmeña, Jorgelina Vello, contó una desgarradora escena que le tocó vivir dentro de su propia casa en elñ centro quilmeño con una persona que fue a realizar el servicio de baño y peluquería a sus mascotas, luego de que ella la contratara para tal fin.

Vello se animó y fue más allá, e incluso difundió en sus redes sociales el hecho ocurrido días pasados, donde sobre el final aconseja saber "en manos de quienes dejamos nuestras mascotas".

El relato:

"POR FAVOR URGENTE DIFUNDIR!!!!!

El día viernes 03/06/2022 Llame a la Sra. Patricia Ávila quien concurrió a mi domicilio para realizar el servicio de baño y peluquería a mis perritas. En un momento escuché junto al resto de las personas que se encontraban en mi domicilio, gritos desesperados de mi perrita por lo que todos acudimos inmediatamente al lugar de donde provenían los mismos. Al llegar nos encontramos con una situación espantosa en la que vemos a esta Sra. sosteniendo a la fuerza a mi perrita de 2 años Amma quien de manera desesperada intentaba con todas sus fuerzas querer salir de una bacha llena de agua hirviendo!!! Encima la saco u con fucjsfor seguía quemándola! Cuando se la saque xe las manos me quemo mi dedo y la mano derecha de mi empleada Nadia!

Inmediatamente al ver semejante crueldad tomé a Amma entre mis brazos, quien temblaba y lloraba desconsoladamente, y la llevé de urgencia a ponerle agua fría! Esta señora seguia diciendo que era normal ! al veterinario quien ante la gravedad de las lesiones que mi perrita padeció fueron quemaduras gravísimas ! Se le callo el pelo! La sometió como a un pollo en agua hirviendo y después seguía!!

El veterinario le hizo las primeras curaciones, indicándome, asimismo, antibióticos (cefalexinas y tramadol 20 mg), cremas (platsul) y sesiones de ozonoterapia

Realmente esta situación me paralizó el corazón al ver tanta crueldad hacia un ser tan indefenso, Amma es como una hija para mí, y verla en el estado en que se encuentra me parte el alma y no quiero que ningún otro animalito tenga que padecer lo que esta sufriendo mi pobre Amma.

El grado de irresponsabilidad de esta señora fue tremendo, por eso les pido que por favor COMPARTAN esta publicación, para que sepan en manos de quien dejan a sus mascotas-.

Mi perrita está con quemaduras severas, con oxígeno terapia, con Tranadol que es un derivado de la morfina.. sufriendo pobrecita como no quiero que sufra ningún animal más., ante tanta irresponsabilidad, por favor difundan.

Las fotos no muestra nada al lado de lo que se ve! No puedo agarrarla! Se le cayo el pelo! Está llagada y tiene quemaduras severas!"