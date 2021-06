LA PEOR CONTAMINACION DEL CONURBANO

El arroyo arranca en Varela con esta sigular cascada de materia fecal, sigue y cruza varios distritos y llega al rio Quien arroja los reiduos es el Servicio Penitenciario Bonaerense, es decir el Estado; lo hace con residuos altamente contaminantes y sin ningún tratamiento arrojándolo al arroyo Las Conchitas. Los fluidos recorren miles de metros y numerosos barrios

Una catarata de materia fecal desemboca al Arroyo Las Conchitas desde el complejo carcelario de Florencio Varela del Servicio Penitenciario Bonaerense. Catarata que es desechada sin tratamiento alguno de los establecimientos carcelarios directo sin escalas al Río de la Plata. Eso sí, atravesando a cielo abierto por La Capilla, Ingeniero Allan, Bosque, para pasar sin problemas por el municipio de Berazategui hasta desembocar en la costa berazateguense.

Todo tiene su origen cuando mi-les de detenidos alojados, en dudosas condiciones sanitarias, vierten sus desechos a las plantas presuntamente potabilizadoras del Servicio Penitenciario Bonaerense que deberían funcionar. Una simple recorrida por el Arroyo Las Conchitas deja en claro que los sistemas de depuración cloacal de las unidades carcelarias de Florencio Varela no funcionan.

Ante las numerosas enfermedades contagiadas por los chicos de los barrios populares que bordean el trayecto del Arroyo en Florencio Varela, el concejal Maximiliano Bordarenko presentó una denuncia en la Justicia en febrero de 2020, denuncia que llamativamente no logra avanzar pese a la gravedad de la contaminación.

La instrucción judicial que lleva la IPP N° 13-02-021627-19/00, caratulada “Averiguación de ilícito”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro 6 Descentralizada de Florencio Varela, busca llevar claridad a la contaminación que se realiza adentro de los muros carcelarios.

Extra oficialmente, se conoció, que hay cinco plantas potabilizadoras que deberían funcionar en perfectas condiciones en el Complejo Penitenciario de Florencio Varela. Potabilización que no es bien realizada, ya que los líquidos vertidos al Arroyo Las Conchitas muestran el alto nivel de contaminación que sale de las bocas del Complejo varelense, ubicadas en la intersección de las calles 1636 y 1463.

“El agua es un recurso natural que se está desperdiciando. El Servicio Penitenciario Bonaerense lo único que hace es decantarla, romper la materia fecal, pero no la trata con químicos para potabilizar el agua”, explica Bordarenko con suma indignación, luego que se conocieran numerosos casos de escherichia colis en niños de la zona.

La Justicia sigue durmiendo la siesta, en tiempos en que la contaminación llega a miles de personas las 24 horas.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Las Conchitas: El peligroso recorrido de un arroyo que pasa por todos lados

El arroyo Las Conchitas, nace en el Paraje La Capilla, ciudad de Florencio Varela, atravesando por varios barrios de ese distrito, para luego atravesar de Oeste a Este por la ciudad de Berazategui, hasta desembocar en el Río de la Plata. Que desde el nacimiento de su caudal, este curso de agua superficial se encuentra impactado negativamente por el vuelco de efluentes cloacales sin tratar proveniente del complejo penitenciario de Florencio Varela, siendo esto puesto en conocimiento de la justicia oportunamente. Luego este cause, al llegar a la altura de la Ruta Provincial N° 36 y calle Azurduy de Padilla (Florencio Varela) aumenta su caudal, a raíz de los efluentes que en el se vierten, siendo esto producto de la actividad industrial desarrollada el lugar, haciendo mención que en la zona se encuentran emplazadas varias industrias de distintos rubros, como mataderos, tratadora de residuos especiales, certidumbres, etcétera. Estas empresas en sus actividades productiva utilizan materiales peligrosos generando residuos líquidos los cuales poseen restos de estos materiales, los cuales en ocasiones son vertidos al cause del arroyo aumentando el impacto negativo en el mismo. Estas sustancias se encuentran en su mayoría comprendidas dentro de la ley 24.051 y 11.720, debiendo observarse un tratamiento adecuado para su disposición, presentando características de peligrosidad.

Que dentro del partido de Berazategui, esto no es ajeno a la de la Varela, ya que dentro de este municipio y a la vera del trazo del arroyo también se emplazan distintas industrias, como por ejemplo en la intersección del arroyo con Camino General Belgrano, donde luego pasa por el Parque Industrial de Platanos (Berazategui).

Hay distintas actuaciones en fiscalias de Varela y Berazategui, además se han realizado inspecciones con personal de la Autoridad del Agua, donde se tomaron muestras de distintos puntos del arroyo dando como resultado que el mismo se encontraba negativamente impactado por la actividad industrial. Nadie hace nada.