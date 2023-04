El dirigente y funcionario nacional quilmeño, Julio Nieto, hoy en campaña de cara a las PASO 2023, sigue mostrándose activo y recorriendo el distrito. En otra semana con numerosas actividades, este sábado recorrió "más de 80 centros de compañeros de militancia", como dijo, para entregar unos 10 mil huevos de Pascuas debido a estas celebraciones se Semana Santa.

Para esta tarea, Nieto agradeció a "los compañeros Gabriel Goldsetin, Juan Kohm y Esteban, por su donación y colaboración en la entrega de estos 10 mil huevos de Pascua, que entregaremos a vecinos y vecinas de Quilmes".

Asimismo, unas horas atrás, el referente del Grupo Realizar, tuvo un nuevo encuentro con comerciantes quilmeños, donde contó sus "proyectos y deseos" de llegar a la Jefatura Comunal.

"Queremos profundizar esta construcción de vínculos con todos los comerciantes de Quilmes centro y expresar cuál es nuestro pensamiento, nuestro plan de gobierno, una planfiticación urbanística que Quilmes exige a partir del crecimiento de la densidad poblacional que hoy estamos recibiendo", sostuvo.

El funcionario y dirigente oficialista no quiso esquivarle el bulto a la situación económica, y señaló: "La economía complica los rubros pero Quilmes es un distrito que durante muchas décadas fue cuna de recibir comerciantes de mucho nivel, y hoy vemos que no lo tenemos. El gran desafío de la próxima dirigencia política es reactivar la inserción de parques industriales para reactivar y acompañar el nacimiento y crecimiento de industrias y comercios. De la mano, no enfrentándonos".