La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mantuvo un encuentro con referentes locales y provinciales de distintas fuerzas políticas para contarles de primera mano cada una de las acciones y medidas que está llevando adelante el Municipio ante el COVID-19. Asistieron a la reunión la concejala Gabriela Fernández (GEN), el concejal Juan Manuel Bernasconi (Juntos por el cambio) y el diputado provincial Fernando Pérez (Cambio Federal), quienes ponderaron el gesto político de la Jefa Comunal que los convocó para trabajar en conjunto por la salud de los quilmeños y las quilmeñas.

“Es importante contar con la colaboración de todos los espacios políticos para abordar de la mejor manera esta pandemia y cuidar a nuestros vecinos y vecinas. Por eso, nos reunimos con concejales de distintos bloques y legisladores provinciales para conversar sobre las distintas políticas que impulsamos desde el Municipio junto al Gobierno nacional y el provincial”, aseguró Mayra Mendoza una vez finalizado el encuentro.

“Quilmes se está preparando para lo que viene, que es muy difícil… nos vamos con la tranquilidad de que sabemos que hay un Municipio que está preocupado por la gente y está trabajando para que cuando llegue el pico más alto de esta pandemia, estemos preparados de la manera adecuada”, aseguró Bernasconi y agregó que “desde el bloque de Juntos por el Cambio estamos a disposición para acompañar todas las medidas que tome la Intendenta. No es momento para mezquindades políticas, la sociedad necesita que trabajemos todos juntos y en eso estamos”.

En esta misma línea, Pérez sentenció: “Estamos en sintonía”, tras manifestar que “este es un momento que nunca nadie ha vivido en la historia sanitaria argentina y tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias”. Acerca del protocolo sanitario y la campaña de prevención contra el contagio del coronavirus puesta en marcha por el Municipio, el diputado provincial expresó que “nos parece muy bien, se están preparando para hacer frente a esta pandemia y nosotros nos ponemos a disposición para ayudar en todo lo que sea posible”.

Por su parte, Gabriela Fernández también se refirió a la tranquilidad que le transmitió la Intendenta y destacó el trabajo que está llevando adelante el Municipio a través de la Secretaría de Salud. “Esta es una situación difícil, tenemos que estar todos unidos, recién empieza, no sabemos cuándo va terminar, pero de esta reunión me voy tranquila sabiendo que en Quilmes hay un equipo que está trabajando de manera seria, con lo cual tiene el respaldo y el acompañamiento de nuestro sector”. Asimismo, la Concejala remarcó que en esta coyuntura “toda la comunidad quilmeña se tiene que comprometer y, en ese sentido, pediremos la colaboración de los supermercadistas y todos los que tengan alguna posibilidad para hacer donaciones”.

En tanto, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabio Báez, quien también participó del encuentro, señaló que “la reunión fue muy positiva, la Intendenta fue muy clara al comunicar todo lo que se está haciendo desde el Municipio ante la pandemia que hoy nos hostiga” y destacó que la decisión de convocar a referentes de distintos bloques “es una muestra de mucho compromiso y sensatez”.

Además estuvieron presentes en la reunión, el jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo; el secretario de Salud comunal, doctor Jonatan

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó hoy al mediodía una de las cocinas que elaboran las raciones de comida adquiridas por el Municipio y que son repartidas en algunos de los diferentes Puntos Solidarios por personal del Ejército Argentino, en el marco de las acciones de prevención y lucha contra el coronavirus que lleva adelante la Comuna.

“Visitamos la base operativa de SantaCruz Eventos, donde se prepara la comida que luego se distribuye a los Puntos Solidarios del Mapa de la Solidaridad. Estamos muy agradecidos de contar con el acompañamiento, el esfuerzo y el compromiso de muchas personas. Esta iniciativa del Municipio busca ayudar en la parte alimenticia a las quilmeñas y quilmeños que sufren esa necesidad en estos tiempos de pandemia”, expresó la Jefa comunal.

Mendoza recorrió las instalaciones del salón de eventos SantaCruz, en la ribera de Quilmes, donde se preparan cerca de 1.000 raciones de alimentos diarios, que son llevados a algunos de los más de 110 Puntos Solidarios de distrito y son entregados a vecinas y vecinos que están en situación de vulnerabilidad.

“Desde un primer momento nos convocó la gente de Desarrollo Social y de Defensa Civil de la Municipalidad de Quilmes y nos pusimos a disposición. En esta zona hay mucha necesidad. Ya vamos por las mil raciones diarias y hay que destacar que la comida es de primera calidad. Hay carne, cerdo, verduras de todo tipo y lo acompañamos con pan. Arrancamos a las 6, a las 12 llega el Ejército, se carga la comida en las cocinas de campaña y luego nos quedamos a elaborar las raciones para el día siguiente”, manifestó Sergio Cantelli, propietario de SantaCruz Eventos.