El fundador del Partido Vecinal Identidad Quilmeña, y referente de Hacemos Quilmes, Walter Di Giuseppe fue entrevistado por este medio donde se refirió a su trayectoria política en el distrito y su reciente lanzamiento para las elecciones de medio término 2021.

Consultado sobre la política local, respondió: “Está claro que yo habría hecho las cosas diferentes. Creo que la segunda ola nos dio una ventaja al respecto. Ya vivimos la primera y sabíamos que efectos colaterales venían conjuntamente con la salud de la población. El incremento desmedido de la inseguridad y la caída estrepitosa de la economía repercutiendo en la falta de trabajo. Esos eran los ejes que el Estado debía sostener a rajatabla. Reformar la seguridad, que está viviendo su propia segunda ola, con más muertos, heridos y familias destrozadas. Justamente es la política la que tiene que ocuparse, y anticiparse, a los problemas de la gente de a pie.”

Con respecto a la economía, Di Giuseppe se refirió a sus proyectos de generación de empleo tanto a nivel nacional como local, que se encuentran publicados en medios y las redes sociales de Hacemos e Identidad Quilmeña, y puntualizo sobre “la difícil situación que están atravesando los comerciantes y algunos rubros en particular que se encuentran paralizados desde el inicio de la pandemia. Con las nuevas restricciones hay líneas de trabajo que no han podido siquiera amortizar la inversión que debieron hacer para adecuar la actividad a los protocolos sanitarios, sumado a la caída del flujo circulante que genera un circulo de imposible sostenimiento comercial. Es ahí donde el Estado debería focalizar un plan de salvataje en el cual no basta con eximir de algún impuesto, sino ser partícipes activos en su vida diaria, siendo gestores de todo trámite administrativo, siendo hacedores de seguridad y beneficios en su actividad cotidiana, impulsando la publicidad de sus productos o actividades tanto a nivel local como externa; otorgando líneas de crédito que implique crecimiento y generación de trabajo efectivo bajo nuevas técnicas de incremento de ventas y/o ganancias, como también en la reducción de costos.”

Por último, el dirigente vecinal hizo hincapié en ese lugar de esperanza en el cual lo ha puesto la ciudadanía quilmeña y aclaró: “La verdad que me siento muy orgulloso de una trayectoria impecable sobre la política de mi distrito que cada día refleja el acompañamiento de la gente, pero hoy con un agregado de positivismo que me encanta. Hemos generado un vínculo con el vecino que nos llaman por las redes, o dentro de los medios que puedan, para hacernos algún reclamo, para que lo ayudemos con alguna cuestión, y fundamentalmente me trasmiten un mensaje de fe y esperanza tanto en mi persona como en el espacio que hemos creado con muchos vecinos de Quilmes comprometidos en mejorarles la vida a todos los conciudadanos; y eso no es poca cosa, hoy día que todo se encuentra cuestionado, hasta el uso de la vacuna y su procedimiento vacunatorio, que la gente me otorgue ese grado de confianza vale el doble y es inmensa la responsabilidad que asumo a cada paso de este camino a la elección del 2021 la cual y sin duda alguna enfrentare a la altura que las circunstancias requieren. Inmensas gracias a todos los que siguen creyendo que esto tiene solución y no es ni utopía ni que tardaremos anos en generar un cambio hagan de nuestra hermosa ciudad un mejor lugar para vivir, ordenadamente, limpia, segura y feliz.”