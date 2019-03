Tras el error cometido por su equipo de propaganda que empapeló la puerta de acceso al local partidario del concejal Angel García, el reconocido abogado y candidato a Intendente de Identidad Quilmeña, Walter Di Giuseppe, no dudó en pedirle disculpas personalmente y a través de las redes sociales. Asimismo, Di Giuseppe mostró diferencias a otros espacios políticos, y no dudó en reparar el error. Sus militantes se apersonaron al lugar y limpiaron el acceso al local que había sido vandalizado con afiches que postulan a Di Giuseppe en la intendencia local. “Repito. No somos lo mismo. Acá está la prueba. Todo limpio”, redobló su apuesta con hechos concretos.